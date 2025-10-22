El Ministerio de Trabajo informó este miércoles que fue extendida la suspensión de las labores desde la 1:00 de la tarde del miércoles 22 hasta el jueves 23 de octubre, debido al paso de la tormenta tropical Melissa por el territorio nacional.
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo precisó que las labores serán reanudadas el viernes 24 de octubre, una vez las condiciones meteorológicas permitan el retorno seguro a las actividades cotidianas.
La medida aplica para el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales y todas las provincias que sean declaradas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
De acuerdo con la institución, la disposición busca proteger la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y no afectará sus derechos ni beneficios laborales.
El Gobierno de la República Dominicana dispuso ayer que el horario de trabajo de este miércoles, tanto el sector público como en el privado, concluya a la 1 de la tarde, debido al paso del fenómeno tropical.
Asimismo, ordenó que la docencia se suspenda los días miércoles y jueves en nueve provincias declaradas en alerta roja debido a las lluvias previstas por la tormenta tropical, que se encuentra a actualmente a unos 500 kilómetros al sur-suroeste de la isla La Española, en trayectoria de oeste hacia el este.
Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 9 provincias en alerta roja y 13 en amarilla, mientras que otras tres fueron elevadas a verde, según el Informe de situación número 03 emitido la tarde de este miércoles.
Bajo alerta roja se encuentran las provincias:
- Barahona
- San Cristóbal
- Provincia Santo Domingo
- Distrito Nacional
- San José de Ocoa
- San Juan
- Azua
- Peravia
- Pedernales
Bajo alerta amarilla se encuentran las provincias:
- La Vega
- La Romana
- Hato Mayor
- El Seibo
- Samaná
- San Pedro de Macorís
- Monseñor Nouel
- Sánchez Ramírez
- La Altagracia
- Monte Plata
Bajo alerta verde se encuentran las provincias:
- María Trinidad Sánchez
- Santiago
- Duarte
