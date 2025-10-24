Más de un millón de usuarios no tienen agua potable en República Dominicana por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos, de acuerdo a las informaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Inapa registró 610,693 usuarios sin agua, debido a que las lluvias afectaron 56 acueductos, de estos 53 están fuera de servicio total y tres parcialmente. Mientras que, la CAASD reportó 404,978 para un total de 1,142,226 personas sin el servicio de agua potable.

La CAASD también informó que, debido a un incremento significativo en la turbidez del agua, se generó la salida de dos sistemas de agua, los cuales están fuera de servicio, estos sistemas son: Isa Mana y Duey, afectando los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional, impactado sin servicio 126,555 hogares.

De su lado, el Servicio Nacional de Salud dijo que producto de las fuertes lluvias el servicio eléctrico resultó afectado en los hospitales: Dr. Mario Tolentino Dipp, Materno Reynaldo Almánzar, Hugo de Mendosa, Municipal los Cacaos y Ney Arias Lora. El servicio fue restablecido a través de platas Eléctricas.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) indicó que debido a las lluvias 202 viviendas fueron afectadas, 12 viviendas parcialmente afectadas, 1,010 personas desplazadas y evacuadas, una carretera afectada, un puente afectado, 28 comunidades incomunicadas, y 61 personas se encuentran en albergues.

Además, el organismo mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y tres en verde, por posible inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, San José de Ocoa, La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Mientras que, en alerta amarilla están La Vega, Samaná, Bahoruco, Elías Piña, Monseñor Nouel, Independencia, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo y Montecristi. En alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

De acuerdo con el Indomet, la tormenta Melissa fue localizada aproximadamente a unos 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 345 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica), incrementando ligeramente su velocidad de traslación a 4 km/h hacia el este/sureste. Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los próximos días.

En ese orden, el COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa caribeña permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida. Mientras en la costa Atlántica, exhortó navegar con la debida precaución debido a viento y olas anormales, así como visibilidad reducida por fuertes aguaceros.

En ambas costas se instruyó a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

Además, el COE exhortó a los padres tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

