El Ministerio de Trabajo dispuso que los restaurantes de provincias bajo alerta roja por la tormenta tropical Melissa solo podrán ofrecer servicios a domicilio y deberán mantener cerrados sus establecimientos al público.
Las plazas comerciales de estas provincias podrán operar únicamente en supermercados, farmacias y bancos, mientras que el resto de los comercios permanecerá cerrados hasta que se levante la suspensión de labores.
La medida busca garantizar el acceso a alimentos y proteger la seguridad de trabajadores y clientes durante la contingencia climática.
El Ministerio de Trabajo llamó a la población y al sector empresarial a cumplir estrictamente las disposiciones oficiales para proteger la vida humana.
Recomendó los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Gobierno dominicano.
Compartir esta nota