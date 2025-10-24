El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, negó un incremento de pasajes en los sindicatos afiliados a esa organización en la zona norte de Santo Domingo.

Hubieres afirmó que en sectores como Sabana Perdida, Los Guaricanos y La Javilla no habrá aumentos de tarifas y que la federación no respalda las declaraciones sobre un alza en la capital.

El dirigente calificó el anuncio como un chantaje y sostuvo que quienes difunden esa versión “no tienen ni tres rutas ni guagua” para sostenerla.

Además, Hubieres exigió al gobierno un trato igualitario en materia de combustibles y fiscalidad tras denunciar un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Asonahores que, según él, beneficia a ese sector con una reducción del ITBIS.

El presidente de Fenatrano dijo que actualmente hay 67 autobuses de propietarios dominicanos en el muelle y pidió que se aplique un 2 % de ITBIS también al corredor Independencia.

Hubieres afirmó que el sector transporte no está pidiendo limosnas y señaló diferencias en exenciones fiscales, mencionando una cifra que, según él, asciende a “3000 mil millones”.

Tarjetas Bonogas

Solicitó que el gobierno resuelva la situación de 4,000 choferes afiliados a Fenatrano en el Gran Santo Domingo que no disponen de tarjetas Bonogas por cancelaciones administrativas.

Pidió la entrega de tarjetas de Bonogas por RD$ 5,000 en un plazo de 15 a 20 días, según el acuerdo citado por el dirigente.

Además, reclamó la creación de una mesa de diálogo para abordar equidad fiscal y comparó el trato que, a su juicio, reciben Asonahores, Acofave y las zonas francas frente al transporte.

Hubieres concluyó que el sector transporte aporta más ingresos y empleo al país que grandes capitales y que, ante intentos de “producir una narrativa” contra los pequeños, habrá confrontación con la población si persisten esas prácticas.

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA

ASONAHORES Fenatrano Hubieres pasajes Transporte

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más