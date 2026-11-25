Directivos de la Regional 08 del Ministerio de Educación (Minerd), en Santiago, conmemoraron este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la presentación de la campaña “El respeto a las mujeres se fomenta en la familia, la escuela y la sociedad”.

La iniciativa busca orientar a las nuevas generaciones sobre la prevención de la violencia. Fue presentada durante un acto celebrado en la explanada del edificio de oficinas gubernamentales Presidente Antonio Guzmán, en Santiago.

En la actividad participaron autoridades educativas, estudiantes, docentes y técnicos de la Regional 08, quienes destacaron la importancia de promover mensajes de prevención desde los espacios educativos y familiares.

María Ortiz, del Departamento de Género y Desarrollo, explicó que la conmemoración tiene como objetivo denunciar las agresiones que se ejercen contra las mujeres.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por su parte, Pedro Pablo Marte, encargado de Educación en Santiago, llamó a jóvenes y docentes a trabajar cada día en las aulas los temas de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.

“Los jóvenes, los maestros en las aulas, cada día sigan trabajando el tema de la igualdad, de la no violencia contra la mujer, porque todavía quedan muchas agresiones contra el ser más bondadoso, más laborioso, yo diría que más grande que tiene la naturaleza, que es la madre”, expresó.

Marte también recordó el legado de las hermanas Mirabal y afirmó que su sacrificio trascendió las fronteras dominicanas, al convertirlas en símbolos universales de libertad, dignidad y resistencia.

“Como educadores, debemos transmitir a las nuevas generaciones que la violencia no se combate solamente con leyes y sanciones, sino también con educación, con el amor insondable de la madre, la formación de valores y respeto e igualdad”, manifestó.

El programa conmemorativo de la Regional 08 incluyó la conferencia “Vida sin violencia, familia en paz. Prevención de la violencia de género y convivencia sana”, a cargo de Sarah Cepín, representante del Movimiento Vida sin Violencia (Movida).

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más