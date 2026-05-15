Mayoría considera que acuerdo migratorio con EE.UU. afecta la soberanía dominicana

La mayoría de los participantes en una encuesta digital realizada por Acento consideró que el memorándum de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en tránsito a nacionales deportados de terceros países afecta la soberanía nacional.

La consulta estuvo relacionada con el memorándum de entendimiento no vinculante suscrito entre ambos países, mediante el cual República Dominicana recibiría temporalmente a ciudadanos deportados por Washington, excluyendo a nacionales haitianos y menores de edad no acompañados.

En la encuesta publicada en el portal de Acento, el 66.67 % respondió que sí considera que el acuerdo socava y resta a la soberanía dominicana, mientras que el 31.25 % opinó que no.

En la red social X, el rechazo fue aún mayor: el 100 % de los participantes respondió afirmativamente.

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Acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos genera debate

El tema generó numerosas reacciones en redes sociales, donde predominó un tono crítico hacia el acuerdo y sus posibles implicaciones migratorias y políticas.

En Instagram, algunos usuarios expresaron preocupación por una eventual pérdida de soberanía y por el impacto que podría tener la recepción temporal de deportados enviados por Estados Unidos.

“RD merece gobernantes pro nación”, escribió un usuario, mientras otro afirmó que el acuerdo “tira por los suelos los ideales y el legado de los padres de la patria”.

Otros comentarios relacionaron el debate con el costo de la vida y la situación económica del país, además de cuestionar la cercanía del Gobierno dominicano con la administración estadounidense.

En Facebook también hubo críticas al memorándum. Algunos participantes señalaron que el pacto representa una cesión de soberanía, aunque otros defendieron la necesidad de mantener acuerdos con Estados Unidos por razones estratégicas.

“Peor sería decir que no al imperio”, comentó un usuario, quien consideró que la estabilidad dominicana depende de mantener entendimientos con Washington.

El acuerdo ha generado debate político y social desde que se conocieron detalles sobre su alcance, especialmente por tratarse de un mecanismo de tránsito para nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos.

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