La Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia afirmó que los estudios sonográficos y los registros médicos de Yeraldin de la Paz documentan un embarazo de un solo feto, en respuesta a la denuncia de la mujer, quien asegura que dio a luz a gemelos y que uno de los recién nacidos nunca le fue entregado.

El caso fue denunciado públicamente por la madre, quien sostiene que el 31 de julio de 2026 fue sometida a una cesárea durante la cual nacieron dos niños. Sin embargo, afirma que solo recibió a uno de ellos y que posteriormente le informaron que el otro había fallecido.

La mujer también denunció que recibe llamadas de una persona que asegura tener al bebé y que le exige dinero a cambio de entregárselo. Hasta el momento, no se ha establecido que esas comunicaciones estén vinculadas con el paradero del recién nacido.

Hospital cita sonografías y registros médicos

En un comunicado, la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia explicó que el expediente clínico contiene varias sonografías realizadas durante el embarazo.

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Entre ellas mencionó un estudio del 16 de marzo de 2026, practicado en un centro privado, que reportó un feto único de aproximadamente 16 semanas de gestación.

Asimismo, indicó que una segunda sonografía obstétrica, realizada en la maternidad el 29 de julio, registró un embarazo de aproximadamente 37 semanas, con un peso fetal estimado de siete libras, sin documentar la presencia de un segundo bebé.

El centro precisó que el 31 de julio, a las 7:46 de la noche, la paciente, de 28 años, fue sometida a una cesárea, mediante la cual nació un niño con un peso de cinco libras y nueve onzas.

Según el informe médico, la madre tenía antecedentes de hipertensión arterial crónica y fue ingresada con un diagnóstico de preeclampsia sobreagregada, condición que llevó al equipo médico a realizar la intervención quirúrgica.

Recién nacido estuvo en cuidados intensivos

La maternidad informó que, después del nacimiento, el bebé presentó complicaciones respiratorias que requirieron su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Durante su hospitalización recibió asistencia ventilatoria, medicamentos especializados y transfusiones sanguíneas. También presentó hipertensión pulmonar persistente, hemorragia pulmonar y alteraciones hematológicas, que fueron atendidas por el personal médico.

El centro indicó que el recién nacido recibió el alta médica el 25 de agosto de 2026, en condiciones estables, respirando sin asistencia de oxígeno y tolerando la alimentación con leche materna.

Madre cuestiona la documentación del nacimiento

En su denuncia, Yeraldin de la Paz afirmó que sus sospechas aumentaron cuando acudió a la Junta Central Electoral (JCE) y observó que en la documentación de nacido vivo aparecían registrados ambos bebés, pese a que, según su relato, le habían comunicado que uno había fallecido.

La mujer ha solicitado que se revisen los registros médicos y los documentos relacionados con el nacimiento para esclarecer qué ocurrió después de la cesárea.

La versión de la maternidad contradice el relato de la madre respecto a la cantidad de bebés nacidos. El centro sostiene que las sonografías y el registro del parto documentan un embarazo de un solo feto.

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