Policía arresta a 287 personas y ocupa 39 armas de fuego en operativos nacionales

La Policía Nacional informó que arrestó a 287 personas y ocupó 39 armas de fuego durante 115 allanamientos y 441 operativos focalizados realizados junto al Ministerio Público en distintas provincias del país, entre el 10 y el 16 de octubre de 2026.

Según el informe de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), durante las intervenciones también se ejecutaron 45 órdenes de arresto y se ocuparon 2,970 porciones de distintas sustancias narcóticas en 128 puntos de venta de drogas intervenidos.

Armas, drogas y otros artículos ocupados

Entre las evidencias ocupadas figuran tres armas de fabricación casera, tipo chilena; dos armas tipo chagón; 421 cápsulas de distintos calibres y 99 armas blancas.

Los agentes también ocuparon 21,568 unidades de cigarrillos, 1,509 bebidas alcohólicas adulteradas, 110 máquinas tragamonedas y 145 estimulantes sexuales. Además, incautaron 13 dados y 23 fichas utilizados en juegos de azar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto a dispositivos electrónicos y equipos de comunicación, el balance incluye 145 celulares, 51 tarjetas SIM, siete tabletas, 18 radios de comunicación y tres cargadores para estos equipos.

Retienen 166 motocicletas y dos vehículos

El informe de la DINTEL también registra la retención de 166 motocicletas y dos vehículos, así como la recuperación de un chasis de motocicleta.

Entre los demás artículos ocupados figuran 39 balanzas, seis bocinas, un dispositivo UPS, 13 papeles para envolver sustancias, 33 bultos y un tanque de gas, entre otras evidencias.

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon RD$ 121,190 en efectivo, de acuerdo con el reporte oficial.

La Policía Nacional indicó que las acciones forman parte de las labores de investigación e intervención focalizada que desarrolla la DINTEL en distintas demarcaciones del territorio nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más