El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) invitó a las empresas interesadas en los procesos de contratación de utilería escolar para los años lectivos 2027-2028 y 2028-2029 a presentar observaciones y sugerencias sobre los proyectos de pliegos de condiciones.

La entidad informó este sábado que la consulta permitirá a los sectores interesados revisar las condiciones propuestas y formular recomendaciones antes de la publicación de los pliegos definitivos, como parte de los principios de transparencia que rigen las contrataciones públicas.

Los procesos están dirigidos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias de fabricación nacional y abarcan los centros educativos del sector público.

Entre los artículos que adquirirá el Inabie figuran camisetas, pantalones, mochilas, kits de útiles escolares y zapatos para los dos años lectivos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las empresas interesadas pueden consultar los documentos en el portal de transparencia del Inabie y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

El plazo para remitir observaciones y sugerencias vence el 21 de octubre a las 4:00 de la tarde.

Una vez concluido el período de consulta, el Inabie evaluará las propuestas recibidas y determinará cuáles son pertinentes y viables para incorporarlas a los pliegos definitivos, conforme al marco normativo y las disposiciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más