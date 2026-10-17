Madre denuncia desaparición de uno de sus gemelos tras parto y afirma recibir llamadas extorsivas

Una mujer identificada como Yeraldin de la Paz denunció la presunta desaparición de uno de sus hijos gemelos después de dar a luz en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo, y afirmó que actualmente recibe llamadas extorsivas relacionadas con el paradero del bebé.

De acuerdo con su testimonio, el 31 de julio de 2026 fue sometida a una cesárea durante la cual asegura que nacieron dos niños. Sin embargo, sostiene que posteriormente solo recibió a uno de ellos y que le comunicaron que el segundo había fallecido.

La mujer cuestiona las circunstancias de esa supuesta muerte y asegura que desconoce qué ocurrió realmente con el recién nacido.

Dice que le exigen dinero para entregarle al bebé

De la Paz afirmó que posteriormente comenzó a recibir llamadas de una persona que asegura tener al niño y que le exige dinero a cambio de entregárselo.

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La madre también denunció que ha recibido amenazas, situación que ha incrementado su temor mientras intenta obtener respuestas sobre lo ocurrido con su hijo.

Hasta el momento no se ha establecido que las llamadas estén realmente vinculadas con el paradero del bebé, por lo que también deberá determinarse si se trata de una posible extorsión aprovechando la denuncia de la familia.

Documento de nacido vivo aumentó sus sospechas

Según relató De la Paz, sus dudas aumentaron cuando acudió a la Junta Central Electoral (JCE) y observó que en la documentación de nacido vivo aparecían registrados ambos bebés, pese a que, según afirma, previamente le habían comunicado el fallecimiento de uno de ellos.

La denunciante reclama que sean revisados los registros médicos, la documentación correspondiente al nacimiento y los procedimientos realizados después de la cesárea para determinar qué ocurrió con el segundo niño.

Hasta ahora no se ha divulgado una versión oficial de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia que confirme o contradiga los señalamientos realizados por la madre.

El caso permanece sustentado, por el momento, en la denuncia de De la Paz, a la espera de que las autoridades competentes esclarezcan lo sucedido y determinen si existió alguna irregularidad relacionada con el recién nacido.

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