Un grupo de madres de jóvenes asesinados se manifestó este jueves frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia y condenas contra los responsables de la muerte de sus hijos.

Durante la protesta, las mujeres denunciaron retrasos en los procesos judiciales, presuntas irregularidades y falta de seguimiento a las investigaciones. Algunas afirmaron sentirse abandonadas por el sistema de justicia y reclamaron que los expedientes avancen hasta obtener decisiones definitivas.

Una de las manifestantes fue Maribel Pérez, madre de Maiki Antonio Cabrera, quien denunció que el proceso judicial por la muerte de su hijo ha sido reenviado durante aproximadamente 11 meses.

Pérez explicó que su hijo trabajaba en una tienda identificada como Dioni VIP, frente a una estación de combustible de Cristo Rey, cuando fue atacado a tiros por la espalda el 12 de agosto. Indicó que el caso se encuentra en la Segunda Sala de Instrucción.

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“Yo estoy pidiendo y buscando justicia por mi hijo. Yo no voy a desistir para que la magistrada tome carta en el asunto”, expresó la madre, quien pidió a la magistrada prestar atención al proceso.

Pérez también sostuvo que el imputado estaría vinculado a otros casos y atribuyó la ausencia de algunas víctimas en los procesos al temor a posibles represalias.

Reclama justicia por joven desaparecida en el mar

Otra de las manifestantes fue Israelina Contreras, madre de Joana Lisbeth Contreras, cuyo cuerpo permanece desaparecido cuatro meses después de los hechos en los que, según denunció, su hija fue asesinada y lanzada al mar.

Contreras identificó como presunto responsable a Gerson Sánchez Bran, un militar que, según su testimonio, habría confesado el crimen. Indicó que el hombre se encuentra bajo arresto.

La madre cuestionó las actuaciones realizadas durante la búsqueda de su hija y aseguró que solo se efectuó una búsqueda ocho días después de lo ocurrido.

También afirmó que el señalado había sido condenado anteriormente por la muerte de un capitán, pero que cumplió menos tiempo de prisión del que, según su versión, le había sido impuesto.

Contreras explicó que el hombre y su hija mantenían comunicación, pero no tenían una relación sentimental. Según relató, el motivo del crimen habría sido que la joven se negó a mantener relaciones íntimas con él.

“Yo confío en la justicia divina, pero también confío en la justicia de mi país”, expresó al pedir que el caso reciba la atención que considera necesaria.

Denuncia presuntas irregularidades en el caso de Nelfi

Durante la manifestación también se reclamó justicia por la muerte de Nelfi Johairo Cruz, ocurrida en 2024 en la calle 42 del sector Capotillo.

Su madre, identificada como Yajaira Martínez Martínez, sostuvo que el expediente está suficientemente instrumentado para que se celebre y concluya el juicio de fondo.

Martínez denunció presuntas irregularidades en el manejo del caso y señaló al fiscal Luis Tabares, a quien acusó de haber firmado inicialmente un documento relacionado con la entrega del señalado por porte ilegal de arma de fuego, antes de que el acusado fuera desvinculado del proceso.

La mujer afirmó que ha agotado los recursos legales a su alcance y que, pese a sus esfuerzos, el presunto responsable quedó en libertad.

Martínez insistió en que no busca venganza, sino una decisión judicial definitiva por la muerte de su hijo.

Pide investigar presuntos vínculos desde España

En la protesta también participó Angelina Sánchez Reynoso, madre de Joanca Montero Sánchez, quien, según su testimonio, fue asesinada por encargo el 4 de noviembre.

Sánchez Reynoso explicó que una persona ya fue condenada a 20 años de prisión por el caso, pero aseguró que el supuesto autor intelectual permanece en España.

La mujer cuestionó la falta de avances en las diligencias que, según afirmó, permitirían investigar un posible envío de dinero desde ese país para pagar a una persona que habría participado en el crimen utilizando una motocicleta vinculada a su hija.

Sostuvo que un recluso habría aportado información sobre esas transacciones y que un juez solicitó datos a las empresas Caribe Express y Vimenca.

La madre señaló al fiscal Henry Arias, de la Fiscalía de Gafre, por la supuesta falta de seguimiento a esas evidencias. Además, manifestó que teme por su seguridad debido a las circunstancias del caso.

“Estoy pidiendo justicia por mi hija. Casi tres años luchando y me siento abandonada por nuestra justicia”, expresó.

Las madres coincidieron en exigir que las autoridades judiciales den seguimiento a los expedientes, esclarezcan las circunstancias de los asesinatos y garanticen que los responsables respondan ante los tribunales.

Las manifestantes reiteraron que continuarán reclamando justicia hasta obtener respuestas y decisiones judiciales definitivas por la muerte de sus hijos.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más