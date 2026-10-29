La Corte de Apelación de Puerto Plata revocó este jueves el perdón judicial concedido al pelotero Wander Franco y lo condenó a tres años de prisión suspendida por el caso de abuso sexual y psicológico contra una adolescente.

La decisión modifica la sentencia del Tribunal Colegiado de Puerto Plata, que en mayo de 2026 declaró al jugador penalmente responsable, pero le otorgó el perdón judicial, con lo que quedó eximido de cumplir una pena de prisión.

Además de la condena, la Corte impuso a Franco una multa equivalente a tres salarios mínimos y ordenó el decomiso de RD$ 2.1 millones a favor del Estado dominicano.

Las condiciones de la condena

La suspensión de la pena está sujeta al cumplimiento de varias condiciones. Franco deberá someterse a la vigilancia que determine el juez de ejecución de la pena y abstenerse de visitar lugares frecuentados por la víctima.

También deberá evitar cualquier contacto o comunicación con ella, así como cualquier relación sexual mientras sea menor de edad.

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El tribunal advirtió que el incumplimiento de las condiciones podría provocar la revocación de la suspensión y obligar al pelotero a cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

Ratifican condena contra la madre de la adolescente

En la misma decisión, la Corte ratificó la condena de diez años de prisión contra Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente, quien también había recurrido la sentencia.

Chevalier fue condenada por su vinculación con delitos relacionados con la explotación sexual de su hija, según la acusación presentada por el Ministerio Público.

El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por los imputados, de acuerdo con la información publicada sobre el fallo.

El Ministerio Público había pedido cinco años de prisión

La decisión se produjo después de que el Ministerio Público apelara la sentencia que favoreció a Franco con el perdón judicial. El órgano acusador solicitó que se revocara ese beneficio y se impusieran cinco años de prisión al pelotero.

La Corte acogió la petición de revocar el perdón judicial, aunque impuso una pena de tres años, inferior a los cinco años solicitados por la Fiscalía.

El caso llegó a esta instancia después de que una sentencia anterior fuera anulada y se ordenara la celebración de un nuevo juicio. En el proceso más reciente, Franco fue declarado nuevamente penalmente responsable, pero recibió el beneficio que ahora ha sido revocado.