La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, advirtió este jueves sobre la importancia de mantenerse actualizado ante los avances de la inteligencia artificial, al considerar que quienes no estén al tanto de esta tecnología podrían quedar desfasados.

“Ustedes saben que hoy en día lo que es la inteligencia artificial tenemos que estar al tanto porque de lo contrario vamos a quedar desfasados”, expresó Peña durante su participación en el CECOMSA Open Fair.

La vicemandataria resaltó la importancia de la formación y el conocimiento tecnológico, así como de las iniciativas que permiten al público dominicano conocer los avances en esta área.

Peña también valoró la trayectoria de CECOMSA, empresa que cumple 39 años de operaciones y que, según indicó, ha contribuido a difundir los avances tecnológicos en el país.

Asimismo, destacó la incorporación de una segunda generación familiar a estas iniciativas, al señalar que los hijos de Fernando, Nancy y Ricardo están al frente de proyectos orientados a compartir información sobre las nuevas tecnologías.

La vicepresidenta hizo énfasis en la necesidad de que la población se mantenga informada sobre las innovaciones tecnológicas, en particular sobre la inteligencia artificial, ante su creciente relevancia en distintos ámbitos.

El CECOMSA Open Fair es un encuentro del sector tecnológico que reúne a empresas y especialistas para presentar soluciones e innovaciones vinculadas con la transformación digital.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más