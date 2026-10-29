William de los Santos murió en un centro de salud de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, horas después de ser apresado durante un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, informó este jueves la institución antinarcóticos.

Según la versión de la DNCD, el hombre sufrió un desmayo durante la persecución y posterior captura en una zona de difícil acceso del sector Jobo Claro, en el distrito municipal de Zambrana. La institución atribuyó el episodio a un cuadro de agotamiento físico severo y deshidratación.

La DNCD indicó que sus agentes le proporcionaron primeros auxilios en el lugar y gestionaron su traslado al Hospital Inmaculada Concepción, en Cotuí. Debido a que las condiciones del terreno impedían el acceso de vehículos, recurrieron a una mula para bajarlo de la zona montañosa.

De acuerdo con el comunicado, De los Santos presentó complicaciones respiratorias y sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal médico realizó maniobras de reanimación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero el hombre falleció.

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El Inacif determinará la causa de la muerte

La DNCD informó que el cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará una autopsia para establecer la causa exacta de la muerte.

Hasta el momento, la institución no ha ofrecido otros detalles sobre las circunstancias de la detención ni ha divulgado información que permita establecer de manera independiente la causa del fallecimiento.

La versión oficial atribuye el desmayo al agotamiento físico y la deshidratación, pero la causa de la muerte deberá determinarse mediante el examen forense.