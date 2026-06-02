El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, y el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, sostuvieron una reunión de seguimiento a las acciones conjuntas dirigidas a institucionalizar y modernizar el control interno en los gobiernos locales.

Ambas instituciones ejecutan un programa para implementar, de manera pionera, las Normas Básicas de Control Interno para los Gobiernos Locales (NOBACI Municipales), mediante un acuerdo de trabajo suscrito en julio de 2022 y ratificado con un nuevo convenio en mayo de 2025.

De acuerdo con la LMD, las metas de este programa responden a compromisos asumidos en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, orientados a fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas en la gestión municipal.

75 ayuntamientos superan el 70 % de implementación

Como resultado del programa, tras cuatro años de vigencia, 75 ayuntamientos, de un total de 159, han alcanzado niveles de implementación de las NOBACI iguales o superiores al 70 %, lo que representa cerca del 47 % de los gobiernos municipales.

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Además, el promedio general de cumplimiento aumentó de 70.47 % a 72.06 % en el último año, equivalente a un incremento de 1.59 puntos porcentuales.

La LMD indicó que estos resultados reflejan la efectividad del acompañamiento técnico brindado por los equipos de esa institución y de la Contraloría General de la República.

Transparencia como prioridad institucional

El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, afirmó que el avance de la transparencia en la gestión municipal constituye una prioridad dentro de la acción institucional de la entidad.

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“El avance de la transparencia en la gestión municipal es una prioridad de la acción institucional de la Liga Municipal Dominicana y por ello se ha mantenido siempre en coordinación con las instituciones vinculadas a la gestión presupuestaria y financiera de los gobiernos locales”, expresó.

Avances en portales transaccionales

Además del trabajo conjunto con la Contraloría General de la República, la LMD destacó los avances desarrollados junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para promover la creación de portales transaccionales en los gobiernos locales del país.

Actualmente, se han formalizado y habilitado 221 portales transaccionales, de los cuales 128 corresponden a ayuntamientos y 93 a juntas de distritos municipales.

Aproximadamente el 40 % de esos gobiernos locales realiza procesos de contratación de forma recurrente mediante la plataforma transaccional, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la adopción de herramientas tecnológicas.

Capacitación en contrataciones públicas

La institución explicó que estos avances forman parte de una estrategia nacional de capacitación para implementar la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento núm. 52-26.

El objetivo es asegurar que los servidores municipales cuenten con las competencias necesarias para aplicar los procesos bajo principios de transparencia, libre competencia, eficiencia y responsabilidad.

A la fecha, han sido capacitados representantes de 123 gobiernos locales, incluidos 74 ayuntamientos y 49 juntas de distritos municipales, con la participación aproximada de 226 servidores.

La LMD informó que esta primera etapa de capacitación continúa extendiéndose por regiones, como parte del proceso de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

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