Lectores de Acento se dividen sobre cobrar el marbete según el valor del vehículo

La mayoría de los participantes en el portal rechazó sustituir el criterio del año de fabricación por el valor del vehículo, mientras que en Instagram las opiniones estuvieron más divididas.

El debate sobre la forma en que se calcula el Impuesto de Circulación Vehicular, conocido como marbete, también genera opiniones encontradas entre los lectores de Acento.

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo con que el marbete se cobre según el valor del vehículo y no por su año de fabricación?, los resultados variaron según la plataforma en la que participaron los usuarios.

En Instagram, el 44 % respondió que sí está de acuerdo con que el impuesto se determine tomando en cuenta el valor del vehículo, mientras que el 56 % rechazó la propuesta.

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La diferencia fue más amplia entre los lectores que participaron a través del portal de Acento, donde el 75 % dijo que no está de acuerdo y el 25 % respondió afirmativamente.

Lectores cuestionan el sistema actual

En Facebook, varios usuarios consideraron que el valor económico del vehículo debería tener mayor peso al momento de establecer el costo del marbete.

El usuario Francis Alvarado comentó que el impuesto debería calcularse bajo ese criterio.

“Así debería ser, por ejemplo como yo con una camioneta del 97 pago lo mismo que un vehículo del 2020”.

Una opinión similar expresó Miguel Ángel Morillo Leocadio, quien cuestionó que vehículos con grandes diferencias de valor puedan pagar una tarifa similar por tener el mismo año de fabricación.

“Eso es lo que debería determinar el costo del marbete…. Un Kia 2018 paga lo mismo que un Ferrari 2018… Qué injusticia”.

Por su parte, Leudis Estevez Moronta respondió que sí está de acuerdo con el cambio, aunque manifestó desconfianza sobre el uso de los recursos recaudados.

Otros participantes cuestionaron directamente la utilidad del impuesto. José Rafael Vargas Carrasco lo calificó como “un impuesto que no sirve de nada”.

Mientras, Stiven Reyna planteó una alternativa distinta: que los vehículos de mayor antigüedad paguen más, al considerar que generan mayores niveles de contaminación.

“Así debería de ser. Pero mientras más viejo el vehículo que pague más el marbete, pues contamina más”.

El reajuste del marbete genera debate

Las opiniones de los lectores surgen luego del anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el reajuste de las tarifas del Impuesto de Circulación Vehicular para el período 2026-2027.

El proceso de renovación concluirá el 31 de enero de 2027. Quienes no realicen el trámite dentro del plazo deberán pagar un recargo de RD$ 2,000, adicional al costo correspondiente del marbete.

La DGII atribuyó el aumento de las tarifas a la inflación acumulada durante los últimos diez años, período en el que los precios del Impuesto de Circulación Vehicular se mantuvieron sin cambios.

La institución explicó que las tarifas fueron modificadas por última vez en 2016 y que, entre septiembre de ese año y septiembre de 2026, la inflación acumulada alcanzó 58.1 %.

Según los cálculos de la DGII, una actualización que reflejara íntegramente esa variación habría elevado los pagos a RD$ 2,372 y RD$ 4,743, dependiendo del año de fabricación del vehículo.

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