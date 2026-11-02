Educación dominicana enfrenta el reto de preparar el talento humano para la era de la inteligencia artificial

La transformación de la educación dominicana para responder a las nuevas demandas del mercado laboral y aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial (IA) fue uno de los principales temas abordados durante la Cumbre Internacional HUMANOS 5.0: Del Algoritmo al Propósito.
En el encuentro, representantes del Gobierno, el sector empresarial, la academia y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de fortalecer el talento humano, impulsar las competencias digitales y preparar profesionales capaces de responder a los desafíos de una economía cada vez más tecnológica.
El panel «República Dominicana 5.0: IA, desarrollo humano y educación» contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar; la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, y la presidenta ejecutiva de NAP del Caribe, María Waleska Álvarez. La moderación estuvo a cargo de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Durante la discusión se destacó la importancia de conectar la formación académica con las competencias que demanda el sector productivo, promoviendo el pensamiento crítico, las habilidades digitales y la preparación para empleos de mayor valor agregado.
Asimismo, los participantes plantearon la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza que permitan incorporar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en los procesos educativos y productivos, sin desplazar el criterio humano en la toma de decisiones.
Ciberseguridad y transformación organizacional
Los desafíos tecnológicos también fueron abordados en el panel «Organizaciones inteligentes y seguras: liderar el cambio en la era de la IA», que reunió al presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; al embajador dominicano para Asuntos Cibernéticos, mayor general Claudio Peguero; a Cándida Hernández, vicepresidenta de Estrategia y Administración de Unipago, y a Aitor Palacio, gerente general de Alerta, SRL.
El panel, moderado por Edder Herrera, presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cámara TIC), analizó los riesgos asociados a la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y empresas ante los cambios tecnológicos.
El 66 % utiliza IA sin políticas que regulen su uso
Por su parte, la presidenta de la Academia Internacional de Innovación y Tecnología (AIITEC), Zoraima Cuello, resaltó la importancia de convertir la inteligencia artificial en una oportunidad de desarrollo económico y social mediante el fortalecimiento del talento humano, la innovación y el liderazgo responsable.
En ese contexto, el Índice HUMANOS 5.0, elaborado a partir de 1,440 participantes, reveló que el 70 % de los líderes consultados utiliza inteligencia artificial diariamente, mientras que el 66 % reconoce que estas herramientas son empleadas en sus equipos sin políticas que regulen su utilización.
Estos resultados evidencian la necesidad de impulsar programas de formación y establecer reglas claras para la integración de estas tecnologías en las organizaciones.
El Summit Internacional HUMANOS 5.0 reunió durante dos jornadas a 400 participantes, entre líderes empresariales, autoridades, representantes políticos, académicos y especialistas nacionales e internacionales.
La actividad fue organizada por AIITEC, en alianza con la Fundación Club de Lectoras Creciendo Juntas, e incluyó la firma del primer Manifiesto Dominicano por una Inteligencia Artificial Centrada en las Personas.
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