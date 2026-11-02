Educación dominicana enfrenta el reto de preparar el talento humano para la era de la inteligencia artificial

La transformación de la educación dominicana para responder a las nuevas demandas del mercado laboral y aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial (IA) fue uno de los principales temas abordados durante la Cumbre Internacional HUMANOS 5.0: Del Algoritmo al Propósito.

En el encuentro, representantes del Gobierno, el sector empresarial, la academia y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de fortalecer el talento humano, impulsar las competencias digitales y preparar profesionales capaces de responder a los desafíos de una economía cada vez más tecnológica.

El panel «República Dominicana 5.0: IA, desarrollo humano y educación» contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar; la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, y la presidenta ejecutiva de NAP del Caribe, María Waleska Álvarez. La moderación estuvo a cargo de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

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Durante la discusión se destacó la importancia de conectar la formación académica con las competencias que demanda el sector productivo, promoviendo el pensamiento crítico, las habilidades digitales y la preparación para empleos de mayor valor agregado.

Asimismo, los participantes plantearon la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza que permitan incorporar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en los procesos educativos y productivos, sin desplazar el criterio humano en la toma de decisiones.

Ciberseguridad y transformación organizacional

Los desafíos tecnológicos también fueron abordados en el panel «Organizaciones inteligentes y seguras: liderar el cambio en la era de la IA», que reunió al presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; al embajador dominicano para Asuntos Cibernéticos, mayor general Claudio Peguero; a Cándida Hernández, vicepresidenta de Estrategia y Administración de Unipago, y a Aitor Palacio, gerente general de Alerta, SRL.

El panel, moderado por Edder Herrera, presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cámara TIC), analizó los riesgos asociados a la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y empresas ante los cambios tecnológicos.

El 66 % utiliza IA sin políticas que regulen su uso

Por su parte, la presidenta de la Academia Internacional de Innovación y Tecnología (AIITEC), Zoraima Cuello, resaltó la importancia de convertir la inteligencia artificial en una oportunidad de desarrollo económico y social mediante el fortalecimiento del talento humano, la innovación y el liderazgo responsable.

En ese contexto, el Índice HUMANOS 5.0, elaborado a partir de 1,440 participantes, reveló que el 70 % de los líderes consultados utiliza inteligencia artificial diariamente, mientras que el 66 % reconoce que estas herramientas son empleadas en sus equipos sin políticas que regulen su utilización.

Estos resultados evidencian la necesidad de impulsar programas de formación y establecer reglas claras para la integración de estas tecnologías en las organizaciones.

El Summit Internacional HUMANOS 5.0 reunió durante dos jornadas a 400 participantes, entre líderes empresariales, autoridades, representantes políticos, académicos y especialistas nacionales e internacionales.

La actividad fue organizada por AIITEC, en alianza con la Fundación Club de Lectoras Creciendo Juntas, e incluyó la firma del primer Manifiesto Dominicano por una Inteligencia Artificial Centrada en las Personas.

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