La Dirección de Prensa del Presidente informó la posposición de la edición de LA Agenda Semanal pautada para la tarde de este lunes, debido a compromisos de la agenda internacional del presidente Luis Abinader en el marco de la Cumbre Iberoamericana en España.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión también responde a la extensión de los trabajos realizados por el jefe de Estado en el Consejo Nacional de la Magistratura durante el transcurso de la jornada.

La Casa de Gobierno pidió disculpas a los medios de comunicación y a la opinión pública por los inconvenientes que esta posposición pudiera ocasionar, al tiempo que agradeció la comprensión del sector periodístico.

La Agenda Semanal, según la página digital de Presidencia, es la principal plataforma de comunicación institucional, rendición de cuentas e interacción directa con la ciudadanía y los medios de comunicación.

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Concebido como un espacio de transparencia, este encuentro busca dar a conocer de primera mano las principales ejecutorias, proyectos estratégicos y avances del Poder Ejecutivo en todo el territorio nacional.

El espacio, que se transmite en vivo cada lunes a través de plataformas digitales, televisión y radio estatal, opera bajo una estructura dinámica centrada en un eje temático específico por edición, abarcando áreas clave como educación, economía, salud y seguridad pública.

Durante cada jornada, el primer mandatario encabeza una mesa de trabajo junto a ministros y funcionarios para evaluar indicadores de gestión, al tiempo que se responde a las inquietudes de los periodistas presentes y a las preguntas enviadas por la ciudadanía a través de canales digitales institucionales.

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