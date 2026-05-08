Acento preguntó a través de sus redes sociales si Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) debió informar oficialmente que una onda tropical había perdido sus características y ya no representaba riesgo, luego de que el fenómeno dejara de ser mencionado en los boletines.

Indomet había informado sobre una onda tropical, pero luego el fenómeno perdió sus características y no volvió a mencionarse oficialmente.

¿Crees que la institución debió informar que la onda tropical ya no representaba riesgo?

De acuerdo con las respuestas en la encuesta realizada por Acento, el 83.3 % de los lectores en el portal consideró que sí debió comunicarse esa actualización, mientras que el 10 % opinó que no.

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En la red social X, el 92.9 % también respondió que la institución debió informar sobre el cambio en las condiciones del fenómeno, frente al 7.1 % que consideró que no era necesario.

En Instagram, el usuario Jerot 77 comentó: “No. Si hacen eso cae agua por día semanas. Mejor así”.

1 de 2 | Acento consultó a sus lectores sobre si el Instituto Dominicano de Meteorología debió informar que una onda tropical había perdido sus características y dejado de representar riesgo. 2 de 2 | La mayoría de los lectores de Acento consideró que el Instituto Dominicano de Meteorología debió comunicar oficialmente que una onda tropical dejó de representar peligro tras perder sus características.

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