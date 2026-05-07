El Instituto dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este jueves, la onda tropical anunciada para la madrugada de hoy jueves 7 de mayo perdió sus características, de manera que el país permanecerá bajo la incidencia de un sistema de alta presión, el cual provocará un ambiente soleado y caluroso en gran parte del territorio nacional durante el día.

No obstante, en horas matutinas acontecerán algunos chubascos débiles sobre el litoral Caribeño y nordeste, como son: Samaná, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Después del mediodía, las precipitaciones pasarán hacia el centro y norte de la región oriental, así como hacia la cordillera Central; especialmente en Monte Plata, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan.

La sensación térmica continuará bastante calurosa debido a la época del año y al viento cálido del sureste. Por tal motivo, las autoridades recomiendan a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

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Clima para el Gran Santo Domingo

En el Distrito Nacional se prevé un cielo con nubes dispersas a medio nublado y chubascos débiles en horas matutinas.

Para Santo Domingo Norte se esperan condiciones medio nubladas durante la mañana con chubascos aislados.

En Santo Domingo Este predominarán nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados en horas matutinas.

Mientras que en Santo Domingo Oeste se registrarán ligeros incrementos nubosos acompañados de chubascos débiles.

Temperaturas en general

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Sensación térmica

La sensación térmica continuará bastante calurosa debido al viento cálido del este/sureste y la época del año, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

Resumen

La onda tropical anunciada anteriormente perdió sus características, por lo que el territorio nacional permanecerá bajo la incidencia de un sistema de alta presión. No obstante, se prevén chubascos locales durante la madrugada y la mañana de este jueves, mientras que en la tarde podrían registrarse aguaceros aislados y tronadas hacia provincias del interior.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año y la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

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