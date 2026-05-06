La incidencia de una circulación anticiclónica continuará limitando las precipitaciones este miércoles 6 de mayo en gran parte de la República Dominicana, aunque durante la tarde podrían registrarse chubascos dispersos hacia algunas provincias del interior del país.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias previstas estarán concentradas principalmente sobre Santiago Rodríguez, San Juan, el sur de Santiago, Monseñor Nouel y La Vega. Sin embargo, en horas de la noche las precipitaciones disminuirán de manera significativa.

El organismo explicó que el ambiente permanecerá bastante caluroso debido a la época del año y al predominio de un viento cálido del sureste, por lo que recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

Panorama general

Condiciones: cielo con pocas nubes y ambiente caluroso.

cielo con pocas nubes y ambiente caluroso. Lluvias: chubascos dispersos en provincias del interior durante la tarde.

chubascos dispersos en provincias del interior durante la tarde. Noche: disminución notable de las precipitaciones.

Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: nubes dispersas, viento cálido del sureste y sensación calurosa.

nubes dispersas, viento cálido del sureste y sensación calurosa. Santo Domingo Norte: algunos incrementos nubosos y bajas probabilidades de lluvias.

algunos incrementos nubosos y bajas probabilidades de lluvias. Santo Domingo Este: escasas nubes y sensación calurosa por viento del sureste.

escasas nubes y sensación calurosa por viento del sureste. Santo Domingo Oeste: ambiente caluroso y bajas probabilidades de lluvias.

Temperaturas:

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Mínimas: entre 23 °C y 25 °C

entre Máximas: entre 31 °C y 33 °C

Pronóstico para el jueves

Para mañana jueves, el paso de la primera onda tropical de la temporada y el arrastre del viento provocarán chubascos desde la madrugada sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y Samaná.

Durante la mañana, las lluvias podrían extenderse hacia San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y zonas cercanas.

En horas de la tarde se esperan incrementos nubosos, con posibles aguaceros locales y tronadas en provincias como Santiago Rodríguez, Santiago, San Juan, Azua, Duarte, Monte Plata y Hato Mayor.

Pronóstico para el viernes

El viernes predominarán las lluvias escasas y muchas horas de sol, debido al alejamiento de la onda tropical. No obstante, el viento del este/sureste favorecerá algunos chubascos dispersos en la tarde hacia San Cristóbal, Azua, Barahona y San Juan, extendiéndose en la noche hacia Pedernales e Independencia.

Resumen

La circulación anticiclónica mantendrá un ambiente de calor y pocas lluvias este miércoles, con algunos chubascos dispersos en la tarde hacia provincias del interior y mejoría de las condiciones durante la noche.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por temperaturas elevadas durante gran parte del año y la influencia de sistemas como vaguadas, ondas tropicales y anticiclones.

En términos generales:

Temperaturas entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas

Temporada lluviosa de mayo a noviembre

Aguaceros de corta duración con tronadas

Alta sensación térmica en zonas urbanas

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más