El periodo habilitado para la renovación del marbete a través de la vía digital concluirá en los próximos 11 días.

Los contribuyentes pueden acceder al portal web introduciendo su número de Cédula o RNC y los datos de la placa del automotor.

El sistema de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estructura el proceso en seis pasos que incluyen la validación de los datos de entrega y la forma de pago.

Para los vehículos con años de fabricación hasta el 2020, el costo del impuesto de circulación es de RD$ 1,500.00.

Las unidades correspondientes al año 2021 en adelante deben pagar un valor de venta fijado en RD$ 3,000.00.

Al completar la transacción, la plataforma genera una confirmación que asegura el envío del documento antes del vencimiento de la facilidad online.

Quienes no opten por la vía virtual podrán acudir a las 47 entidades financieras autorizadas que disponen de 856 sucursales en todo el territorio nacional.

El plazo para el pago presencial en bancos se extenderá hasta el sábado 31 de enero de 2026.

También están habilitadas para el cobro físico las colecturías ubicadas en Villa Vásquez, provincia Montecristi, y en Sánchez, provincia Samaná.

Sanciones

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:

RD$ 2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

RD$ 2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$ 2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$ 100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$ 3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$ 100.00 por concepto de cesación administrativa).

