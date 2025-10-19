La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anuncia que el próximo martes 21 de octubre de 2025 inicia el periodo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2025-2026, para 2,086,756 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$ 3,433,806,000.00.

Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior:

RD$ 1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2020.

RD$ 3,000.00 para los vehículos fabricados del año 2021, inclusive, en adelante.

Se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo y hasta el domingo 18 de enero de 2026.

También estarán disponibles 47 entidades financieras, con 856 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el sábado 31 de enero de 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web o App móvil, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.

Sanciones:

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:

RD$ 2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

RD$ 2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$ 2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$ 100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$ 3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$ 100.00 por concepto de cesación administrativa).

Invitamos a todos los contribuyentes a renovar a tiempo, a fin de no incumplir con los plazos establecidos y evitar sanciones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más