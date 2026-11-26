La tradicional fiesta de fin de año del Grupo de Medios Telemicro podría celebrarse finalmente este 31 de diciembre, luego de que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, se comprometiera a intervenir y reparar el área afectada del Malecón de Santo Domingo, donde habitualmente se instala la tarima principal del espectáculo.

El anuncio fue realizado este jueves 26 de noviembre por Telemicro, a través de sus redes sociales, después de que la empresa comunicara la suspensión de la actividad debido a las condiciones inadecuadas del espacio destinado al montaje del escenario.

De acuerdo con la publicación, el compromiso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contempla la conclusión y entrega de los trabajos antes del 20 de diciembre, lo que permitiría realizar el tradicional evento de despedida de año.

La información representa un cambio respecto al anuncio anterior de la empresa, que había decidido suspender la celebración de manera preventiva para garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y colaboradores.

Suspensión se produjo tras viralizarse video sobre condiciones de la estructura

La decisión inicial de Telemicro se produjo después de que circulara en redes sociales un video publicado por la cuenta de Instagram @tatuajerd2, en el que se mostraban las condiciones de los soportes estructurales del área donde tradicionalmente se monta la tarima principal.

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Las imágenes generaron preocupación sobre la seguridad del espacio, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Güibia, en el Malecón de Santo Domingo, donde cada año se congregan miles de personas para recibir el Año Nuevo.

Ante esta situación, el Grupo de Medios Telemicro había informado que la suspensión respondía a las condiciones inadecuadas del lugar.

Comunicado del Grupo de Medios Telemicro / @telemicrohd

"Esta decisión ha sido tomada de manera responsable y preventiva, priorizando la seguridad, el bienestar y la integridad física de todos los asistentes, colaboradores y artistas", expresó la empresa en su comunicado anterior.

Sin embargo, el nuevo compromiso asumido por Obras Públicas abre la posibilidad de que la celebración se realice en la fecha acostumbrada, siempre que las reparaciones concluyan oportunamente y se garanticen las condiciones de seguridad necesarias.

Más de 20 artistas y cenas gratuitas para los asistentes

Según informó Telemicro, la celebración contará con la participación de más de 20 exponentes musicales, quienes formarán parte de una programación artística que comenzará a las 9:00 de la noche del 31 de diciembre y se extenderá hasta el amanecer del 1 de enero de 2027.

Como parte de las actividades, también se ofrecerán cenas gratuitas a los primeros asistentes que lleguen al evento.

La tradicional fiesta de fin de año de Telemicro reúne cada diciembre a miles de dominicanos en el malecón de la capital, con presentaciones musicales y actividades para despedir el año y recibir el siguiente.

Con el anuncio de la intervención del MOPC, la realización del espectáculo dependerá ahora de que los trabajos de reparación sean completados antes del 20 de diciembre, fecha establecida como límite para la entrega del área.