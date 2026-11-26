El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió este jueves a representantes de organizaciones campesinas vinculadas al entorno del Parque Nacional Los Haitises, quienes reclamaron alternativas para las familias de la zona y solicitaron terrenos fuera del área protegida donde puedan desarrollar actividades agrícolas.

La institución anunció una reunión para el próximo miércoles 2 de diciembre, en la que prevé presentar las propuestas contempladas en el proceso de actualización del plan de manejo del parque.

El encuentro anunciado para el 2 de diciembre permitirá, en definitiva, conocer las respuestas que puedan ofrecer a las organizaciones campesinas, sobre cómo atender las reclamaciones de las familias vinculadas a la zona sin comprometer la protección ambiental del Parque Nacional Los Haitises.

Campesinos plantean sus reclamaciones

La comisión estuvo integrada por representantes del Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas (MCCU) y otras organizaciones comunitarias, que entregaron una comunicación a las autoridades ambientales con sus inquietudes sobre la permanencia de las familias en la zona, las actividades agrícolas y sus condiciones de vida.

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Entre sus solicitudes figura la búsqueda de terrenos fuera de los límites del parque para que los agricultores puedan continuar sus labores productivas.

También pidieron una solución integral que tome en cuenta a las familias y a las comunidades vinculadas históricamente con el entorno de Los Haitises, sin desconocer la importancia de preservar el ecosistema.

Los representantes fueron recibidos por Carolina Alba Ferreras, directora de Áreas Protegidas del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, quien escuchó sus planteamientos y confirmó que está prevista una reunión con los comunitarios para el próximo miércoles.

Medio Ambiente anuncia reunión sobre el plan de manejo

Alba Ferreras explicó que en ese encuentro se presentarán las acciones y propuestas contempladas en el proceso de actualización del plan de manejo, con el propósito de que los representantes comunitarios conozcan los planteamientos institucionales y puedan expresar sus observaciones.

La funcionaria sostuvo que la participación de las comunidades es importante para abordar las situaciones que afectan a las familias vinculadas al parque y propiciar un diálogo sobre las alternativas que puedan considerarse.

Sin embargo, el Ministerio no anunció medidas concretas sobre la disponibilidad de terrenos, la reubicación de familias o eventuales compensaciones.

La Ley 202-04 establece condiciones para la propiedad dentro de áreas protegidas

En relación con las reclamaciones, el Ministerio invocó la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, que establece disposiciones sobre los terrenos públicos y privados comprendidos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El artículo 9 dispone que los terrenos pertenecientes al Estado que integran ese sistema son imprescriptibles e inalienables y que sobre ellos no puede constituirse ningún derecho privado.

Se reconoce, no obstante, los terrenos de dominio privado cuyos títulos de propiedad estuvieran legalmente inscritos antes de la promulgación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00).

También establece el dominio eminente del Estado y su derecho preferente de adquisición mediante pago o compensación cuando esos terrenos vayan a transferirse a terceros.

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