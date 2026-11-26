La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que una avería en el sistema Isa-Mana afecta el suministro de agua potable en varios sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

La avería se registró en el sector Vacacional La Isabela, ubicado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, donde brigadas técnicas de la institución trabajan para solucionar el inconveniente y restablecer la distribución de agua potable.

En Santo Domingo Oeste, entre las comunidades afectadas figuran La Esperanza, La Unión, Tamarindo, La Fe, Los Progresos I y II, Las Glorias, Chavón, Americanos I y II, carretera de Hato Nuevo, San Felipe, Gran Poder de Dios, Landia Norte y Landia Sur.

Mientras que en el municipio de Los Alcarrizos, la interrupción del servicio impacta a Juana Saltitopa, La Piña, Ciudad Satélite, Los Garcías, Residencial Don Gregorio, Los Alcarrizos Viejo, El Chucho, Savica y Las Mercedes.

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En Pedro Brand y sus comunidades aledañas también se reportan dificultades en el suministro de agua potable en La Guáyiga, ubicada en el kilómetro 22 de la autopista Duarte; Los Cocos de Pedro Brand, La Unión de Pedro Brand y La Yagüita.

Asimismo, están afectados Cerros del Norte, Santa Bárbara, Peralejitos y Arenoso, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte.

La CAASD pidió comprensión a los residentes de las localidades afectadas mientras sus equipos técnicos realizan los trabajos necesarios para corregir la avería y normalizar el servicio.

La institución aseguró que trabaja para solucionar el inconveniente en el menor tiempo posible.

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