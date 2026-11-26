El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) anunció este jueves la puesta en funcionamiento de dos nuevos módulos de salud bucal en centros educativos de la provincia de María Trinidad Sánchez, para ampliar el acceso de estudiantes del sistema público a servicios odontológicos gratuitos.

Los módulos están ubicados en el Centro Educativo Leovigildo Rafael Santana, en la comunidad de Abreu, municipio Cabrera, y en el Liceo Antorcha del Futuro, en Río San Juan.

En estos espacios se brinda atención a los estudiantes de dichos centros, así como de otros cercanos. En total se benefician seis escuelas, informó el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, quien destacó que se garantiza el acceso gratuito a servicios de salud bucal a los jóvenes de la provincia.

"Continuamos ampliando la red de servicio odontológico a todo el país, para acercar los servicios de salud bucal a los estudiantes del sistema público nacional, con lo cual ahorramos recursos a las familias", expresó.

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El módulo del Liceo Antorcha del Futuro tiene un alcance de 2,421 estudiantes, mientras que el del Centro Educativo Leovigildo Rafael Santana beneficia a otros 586.

Ambas instalaciones abren sus puertas de lunes a viernes , de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y ofrecen tratamientos preventivos, entre ellos, limpiezas dentales, aplicación de flúor, colocación de selladores, educación en higiene oral y cepillado supervisado.

Asimismo, se realizan procedimientos como restauraciones dentales, recubrimientos pulpares y extracciones, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Con la incorporación de estos dos espacios, el Inabie cuenta con 69 módulos odontológicos en funcionamiento en todo el territorio nacional.

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