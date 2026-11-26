El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, aseguró que las reservas de agua de las presas dominicanas permiten atender las necesidades de riego de la siembra de habichuelas y otros granos iniciada en noviembre en San Juan.

También del próximo ciclo de producción de arroz, previsto para diciembre en las principales zonas arroceras del país, remarcó.

Caba Romano informó que los embalses almacenan en conjunto alrededor de 1,400 millones de metros cúbicos de agua, volumen que sitúa su disponibilidad cerca del 70 % de la capacidad nacional.

El funcionario sostuvo que estas reservas permiten atender las demandas agrícolas de los próximos ciclos de siembra, aunque su aprovechamiento dependerá de la administración del recurso.

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Las lluvias contribuyeron a recuperar los embalses

El funcionario explicó que las vaguadas que han afectado al territorio dominicano desde mediados de septiembre aportaron más de 243 millones de metros cúbicos de agua a las presas.

Aunque durante la temporada ciclónica de 2026 no se registraron ciclones que permitieran aumentar significativamente las reservas de los embalses, las precipitaciones asociadas a las vaguadas contribuyeron a su recuperación.

Caba Romano indicó que el manejo de las presas se coordina semanalmente a través del Observatorio del Agua y el Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE).

Sabaneta tiene el 97.5 % de su capacidad

Para la siembra de habichuelas y otros granos en San Juan, el director del INDRHI señaló que la presa de Sabaneta almacena 54.85 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 97.5 % de su capacidad.

El pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Agricultura inició en esa provincia la siembra mecanizada de granos correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno 2026-2027, con una meta de 126,000 tareas.

Las presas que abastecen las zonas arroceras

En cuanto al cultivo de arroz, Caba Romano identificó las regiones del Cibao y el Nordeste como las principales áreas de producción, particularmente en las provincias Montecristi, Valverde, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

Entre los embalses que, según el funcionario, cuentan con reservas para atender las necesidades de riego figuran:

Monción: 323.26 millones de metros cúbicos, equivalentes al 97.9 % de su capacidad.

Tavera: 100.57 millones de metros cúbicos, que representan el 76.3 % de su capacidad máxima de 131.77 millones.

Bao: 143.87 millones de metros cúbicos, equivalentes al 76.6 % de su capacidad máxima de 187.76 millones.

Rincón: 41.21 millones de metros cúbicos, equivalentes al 69.4 % de su capacidad.

Hatillo: 261.53 millones de metros cúbicos, que representan el 69.8 % de su capacidad máxima de 374.88 millones.

El director del INDRHI sostuvo que estos embalses forman parte del sistema que permite suministrar agua a las zonas arroceras del país.

La administración de las reservas

Caba Romano afirmó que el INDRHI continuará coordinando, mediante el Observatorio del Agua y el COPRE, la distribución del recurso disponible para atender las necesidades de la producción agropecuaria.

La importancia de esa gestión fue abordada recientemente en un análisis publicado por Acento, en el que un investigador del INTEC advirtió sobre los desafíos estructurales de la seguridad hídrica dominicana. Presas recuperan reservas tras las lluvias, pero experto advierte que llenarlas no basta

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