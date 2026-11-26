El Grupo de Medios Telemicro anunció la suspensión de su tradicional fiesta de fin de año, luego de que se viralizara un video en redes sociales que muestra el estado de los soportes estructurales del área donde habitualmente se monta la tarima principal del evento.

El audiovisual, difundido a través de la cuenta de Instagram @tatuajerd2, muestra el estado de los elementos que sostienen el área utilizada para el montaje del escenario, lo que generó preocupación sobre las condiciones de seguridad del lugar.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Telemicro informó que decidió suspender la celebración debido a las condiciones inadecuadas del espacio donde habitualmente se instala la tarima principal.

La empresa explicó que la medida fue adoptada de manera preventiva, con el propósito de proteger a las personas que participan en la actividad.

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Comunicado del Grupo de Medios Telemicro / @telemicrohd

"Esta decisión ha sido tomada de manera responsable y preventiva, priorizando la seguridad, el bienestar y la integridad física de todos los asistentes, colaboradores y artistas", señala el comunicado.

Video alertó sobre deterioro de los soportes en Güibia

La celebración se realiza tradicionalmente cada 31 de diciembre en la Plaza de Güibia, ubicada en el malecón de Santo Domingo, próximo a la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez.

El video publicado el 22 de noviembre por el creador de contenido Jonathan Heredia Concepción, conocido en redes sociales como Tatuaje RD, llamó la atención sobre el deterioro de las columnas y la losa del lugar donde se instala el escenario.

Posteriormente, el geólogo Osiris de León advirtió sobre las grietas verticales que presentan algunos de los soportes y los riesgos que podrían representar ante la concentración de miles de personas.

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Asimismo, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) recomendó apuntalar las columnas deterioradas y restringir el acceso a las áreas afectadas de la plaza.

El organismo remitió sus recomendaciones al Ministerio de Obras Públicas y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, ante las condiciones identificadas en la infraestructura.

Telemicro considera insuficiente el tiempo para garantizar la seguridad

El director de prensa de Telemicro, Domingo del Pilar, confirmó la suspensión durante la transmisión del programa Matinal de este jueves 26 de noviembre.

La empresa, presidida por Juan Ramón Gómez Díaz, consideró que, aun si las autoridades intervienen el área, el tiempo disponible hasta el 31 de diciembre sería insuficiente para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para un espectáculo de esa magnitud.

La fiesta de fin de año de Telemicro se ha celebrado durante más de tres décadas y tradicionalmente reúne a miles de personas en el malecón de Santo Domingo, con presentaciones de artistas de distintos géneros musicales.

En su comunicado, la empresa lamentó los inconvenientes que pudiera ocasionar la suspensión y agradeció la comprensión del público.

"Para Grupo de Medios Telemicro, la seguridad y el bienestar de nuestra gente siempre serán la prioridad", concluye el comunicado. Hasta el momento, no se ha anunciado una sede alternativa para la celebración de este año.