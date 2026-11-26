Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron la continuación del juicio del denominado caso Pandora y fijaron para el próximo 20 de enero de 2027, a las 9:00 de la mañana, la celebración de la siguiente audiencia.

Durante la jornada, las magistradas informaron que el pasado 19 de noviembre fue expedida una certificación médica con el propósito de justificar la situación de salud de Francisco González Rodríguez, testigo anunciado por el Ministerio Público, y facilitar su comparecencia, debido a que también presenta una condición médica.

Asimismo, ordenaron la conducencia de todos los testigos que fueron debidamente citados y no comparecieron a la audiencia.

Acusación del Ministerio Público

En el caso Pandora, el Ministerio Público atribuye a los acusados la presunta violación de los artículos 123 y 124 del Código Penal dominicano, relativos a la coalición de funcionarios; los artículos 166 y 167, sobre prevaricación; y los artículos 171 y 172, que tipifican el desfalco.

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La acusación también contempla los artículos 265 y 266 del Código Penal, referentes a la asociación de malhechores, así como los artículos 66, 67, 68, 70, 73 y 78 de la Ley 631-16, sobre armas, municiones, explosivos y sus accesorios.

De acuerdo con el órgano persecutor, los imputados habrían incurrido en conductas relacionadas con el tráfico ilícito, la tenencia y el uso de armas de la Policía Nacional, además de la presunta legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos.

El expediente incluye, además, alegaciones sobre alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.

En materia de lavado de activos, el Ministerio Público señala la presunta violación de los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El tribunal retomará el conocimiento del juicio el 20 de enero de 2027, a las 9:00 de la mañana.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más