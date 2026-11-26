La empresa Uber rechazó los actos de violencia e intimidación registrados en medio de los conflictos entre taxistas tradicionales y conductores de su plataforma en Puerto Plata, y consideró que las distintas modalidades de transporte pueden coexistir y complementar la oferta de movilidad para residentes y turistas.

En una declaración enviada a Acento, Uber manifestó que todas las personas deben poder desarrollar sus actividades en un entorno de respeto y seguridad, en respuesta a los incidentes reportados en esa provincia.

"En Uber rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación y creemos que todas las personas deben poder desarrollar sus actividades en un entorno de respeto y seguridad", expresó la compañía.

La empresa sostuvo que las diferentes opciones de movilidad no necesariamente tienen que competir de manera conflictiva, sino que pueden complementar los servicios disponibles para residentes y visitantes.

"Estamos convencidos de que las distintas opciones de movilidad pueden coexistir y complementar la oferta disponible para residentes y turistas en Puerto Plata y en todo el país, como ya está sucediendo en ciudades como Santo Domingo y Punta Cana", indicó la empresa.

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La posición de Uber se produce en medio de las tensiones entre taxistas tradicionales y conductores que ofrecen servicios mediante aplicaciones digitales, una disputa que también ha puesto sobre la mesa las condiciones para operar en destinos turísticos y la aplicación de las normas que regulan el transporte.

La plataforma reiteró su disposición a conversar con las autoridades y los distintos representantes del sector para buscar soluciones que tengan como prioridad la seguridad y el bienestar de las personas.

"Reiteramos nuestra disposición a mantener un diálogo abierto y constructivo con las autoridades y los diferentes actores del sector, con el objetivo de promover soluciones que prioricen la seguridad y el bienestar de todas las personas", concluyó.

Los incidentes en Puerto Plata han reavivado el debate sobre la convivencia entre el servicio tradicional de taxis y las plataformas digitales de transporte, así como sobre las regulaciones que deben cumplir quienes ofrecen estos servicios en zonas de actividad turística.

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