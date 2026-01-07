Juramentados Oliveiro Espaillat, Porfirio Urrutia y Gloria Reyes en sus nuevas asignaciones de gobierno

Oliveiro Espaillat, Pedro Porfirio Urrutia y Gloria Reyes fueron juramentados en sus nuevos puestos de gobierno al que fueron designados mediante decreto 2-26, por el presidente de la República, Luis Abinader, que incluye nuevas designaciones en los sectores agropecuario, fiscal, de género y de políticas sociales.

El nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, fue juramentado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista. Al ser juramentado dijo asumir los retos que representa la producción de alimento, la modernización e innovación del campo, así como la garantía y soberanía alimentaria de la República Dominicana.

Oliverio Espaillat agradeció la designación hecha por el presidente Luis Abinader y reconoció el trabajo realizado por el ministro saliente, Limber Cruz y su labor por el fortalecimiento de los sectores productivo; a la vez que, dijo asumir con responsabilidad el reto que implica manejar los sectores productivo de alimento y mantener activas las diferentes áreas del campo dominicano.

En tanto que el ministro saliente, Limber Cruz, agradeció a todos los que colaboraron durante su tiempo de gestión al frente del Ministerio, y exhortó a Espaillat dar continuidad a las labores que garantizan que el país cuente con un sector agropecuario que cumple con las necesidades alimentarias internas y los compromisos internacionales.

Oliverio Espaillat, nuevo ministro de Agricultura.

Pedro Urrutia, nuevo director de la DGII

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó a Pedro Porfirio Urrutia como nuevo titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El acto se realizó en el Despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional, donde la vicemandataria auguró éxitos al nuevo funcionario y destacó sus capacidades profesionales como un aporte al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.

Raquel Peña resaltó la importancia de una gestión tributaria eficiente, cercana y alineada con los objetivos de modernización del Estado, subrayando que la designación de Urrutia responde a la visión del gobierno de continuar fortaleciendo la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Al asumir el cargo, Pedro Porfirio Urrutia expresó su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento del Estado dominicano, promoviendo una administración tributaria más cercana a los contribuyentes.

“Espero brindarle al país los servicios que merece durante el tiempo que me corresponda, y mantener una relación más cercana con los contribuyentes”, expresó.

Urrutia señaló que pondrá al servicio del país su experiencia en materia fiscal, contable y financiera, con el propósito de fortalecer la gestión de la DGII y apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Juramentación de Pedro Porfirio Urrutia

Gloria Reyes en el Ministerio de la Mujer

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también tomo juramento en el Palacio Nacional a Gloria Reyes como nueva ministra de la Mujer, tras su designación por el presidente Luis Abinader.

La vicemandataria expresó su satisfacción de que una funcionaria “con trayectoria, sensibilidad social y capacidad de gestión” asuma la conducción de una institución clave para la garantía de derechos y la protección integral de las mujeres dominicanas.

“El país debe sentirse orgulloso de que tanto la ministra saliente como la entrante sean mujeres con una sólida preparación, vocación de servicio y compromiso con el bienestar colectivo”, expresó Raquel Peña.

Al tomar juramento, Gloria Reyes agradeció la confianza del presidente Luis Abinader por permitirle “dejar una huella en la protección social dominicana” y afirmó que asume la nueva responsabilidad con sentido de Estado y profunda vocación de servicio.

“Asumo este rol con toda mi energía para seguir trabajando por el desarrollo de las mujeres dominicanas, por el fortalecimiento de sus derechos y por un acompañamiento integral del Estado que les permita avanzar con dignidad y oportunidades reales”, señaló.

Reyes indicó que dará continuidad al trabajo desarrollado por la gestión anterior, fortaleciendo las políticas públicas impulsadas por el Gobierno y consolidando los avances alcanzados en materia de igualdad, protección social y empoderamiento femenino.

