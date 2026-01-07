Video cortesía de Accidentes_rd

El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste solicitará, ante un juzgado de paz, la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para un conductor que, al manejar de forma temeraria, hirió de gravedad a dos mujeres a las que atropelló en el sector Las Palmas de Herrera.

El imputado, A. R., atropelló a las mujeres el pasado domingo 4 del mes en curso.

El conductor portaba una pistola, marca CZ, calibre 9mm, con un cargador y dos cápsulas, sin ningún tipo de documento, por lo que el Ministerio Público también lo sometió ante la jurisdicción ordinaria por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ante la imputación del arma de fuego, la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, le impuso a R. el pago de una garantía económica de RD$ 5,000, además de presentación periódica e impedimento de salida del país, como medidas de coerción.

La fiscal investigadora Anyelina Vicioso había solicitado la prisión preventiva para el procesado que en las próximas horas será presentado ante el Juzgado de Paz tras agotarse los trámites requeridos en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

