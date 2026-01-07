Durante un operativo de control fronterizo en la provincia de Dajabón, el Ejército de la República Dominicana (ERD) incautó 100,000 cigarrillos que habían sido introducidos de forma ilegal. Según informaron las autoridades, esta acción se logró gracias al trabajo de inteligencia y al refuerzo de la vigilancia en esa zona.

Asimismo, durante otro operativo militar realizado con el apoyo de drones en la provincia de Montecristi, las autoridades procedieron a la detención de seis haitianos que intentaron ingresar al territorio dominicano en una embarcación artesanal, sin contar con la documentación migratoria requerida.

Decomiso de cigarrillos

La incautación del cargamento de cigarrillos ilegales procedentes de Haití se realizó tras recibir información sobre la movilización de mercancía ilícita hacia territorio dominicano; la operación fue ejecutada por personal de inteligencia en coordinación con integrantes del Décimo Batallón de Infantería del Ejército.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como resultado de la operación, el personal militar logró interceptar a varios ciudadanos haitianos en el sector Colonia Japonesa, frente a la residencia de una persona identificada como “Buchín”. Al percatarse de la presencia de las autoridades, dicho individuo se dio a la fuga, dejando abandonadas diez cajas de cigarrillos de la marca Capital.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución militar, cada caja contenía 50 paquetes de 200 unidades, lo que suma un total de 100,000 cigarrillos. Estos fueron trasladados a las instalaciones del batallón de infantería señalado, donde permanecen bajo resguardo para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de la República Dominicana lleva a cabo operativos en la frontera para prevenir el contrabando y otros actos ilícitos, trabajando conjuntamente con diferentes organismos estatales y resguardando tanto la legalidad como la soberanía nacional, expresa la nota.

Detenidos en Montecristi

Personal del ejército localizó y detuvo a seis ciudadanos haitianos que se encontraban en situación migratoria irregular a bordo de una embarcación doméstica, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona fronteriza de Montecristi, al norte del país.

Mediante el uso de unidades de drones y el apoyo de personal de inteligencia y soldados del destacamento militar de Manzanillo, fue detectada una embarcación artesanal tipo canoa que transportaba a varios nacionales haitianos, quienes cruzaban de manera ilegal la desembocadura del río Masacre.

Mediante labores de seguimiento aéreo y terrestre, las fuerzas militares lograron localizar y detener a seis ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, quienes habían ingresado a una vivienda deshabitada tras cruzar la vía. El grupo estaba conformado por cuatro hombres y dos mujeres, ninguno de los cuales portaba documentación que acreditara su estatus legal en territorio dominicano, dicen las autoridades.

Los extranjeros detenidos fueron conducidos a la sede del destacamento militar de Manzanillo y posteriormente trasladados al Décimo Batallón de Infantería de la institución, para los fines legales correspondientes.