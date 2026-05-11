Juan Hubieres denuncia reducción de 25 mil galones de gasoil subsidiado a Fenatrano

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, denunció este lunes que el Ministerio de Industria y Comercio y el Gobierno redujeron en 25 mil galones la asignación de gasoil subsidiado destinada a esa organización, situación que, según afirmó, agrava aún más la crisis que enfrenta el sector transporte.

Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Hubieres sostuvo que el manejo de los subsidios a los combustibles en el país ha derivado en actos de corrupción y favorece a sectores privilegiados, mientras los transportistas enfrentan dificultades económicas.

Señaló que las zonas francas, el sector turístico y el sector eléctrico reciben importantes incentivos fiscales y subsidios, mientras los transportistas son señalados constantemente por las alzas en los pasajes.

Asimismo, denunció que el sector minero también recibe millonarios recursos en subsidios de combustibles, además de que las empresas del área están exentas del pago de impuestos sobre productos y bienes que utilizan.

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Hubieres aseguró que los combustibles están sobrevaluados y que el argumento de los conflictos internacionales, como la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, no justifica los elevados precios.

El líder de Fenatrano indicó que el mayor componente del costo de los combustibles corresponde a los impuestos internos y a la cadena de ganancias de grupos monopólicos que controlan el mercado.

También denunció supuestas irregularidades en la calidad del GLP distribuido al transporte y afirmó que existen presuntas mafias vinculadas al negocio de los derivados del petróleo.

Denuncia retrasos en pagos del corredor Independencia

En otro orden, el dirigente transportista denunció retrasos en pagos relacionados con el corredor Independencia, asegurando que más de RD$35 millones no han sido entregados a choferes y propietarios de vehículos afiliados al sistema.

Según explicó, esta situación ha impedido cumplir con pagos a conductores y dueños de unidades.

Rechaza aumentos del pasaje

Hubieres informó que el Gobierno habría establecido temporalmente el precio del gasoil subsidiado en RD$185 por galón, medida que, a su juicio, reduce aún más las razones para aumentar los pasajes.

En ese sentido, criticó a choferes y sindicatos que incrementan las tarifas mientras continúan recibiendo subsidios estatales.

“Subir el pasaje y recibir combustible subsidiado es robarle al Estado y al pueblo”, expresó al advertir que Fenatrano no respaldará aumentos injustificados en las tarifas del transporte público.

El presidente de Fenatrano reiteró que la organización está dispuesta a participar en mesas técnicas y espacios de diálogo con el Gobierno para discutir soluciones estructurales relacionadas con el costo de los combustibles, el sistema de subsidios y el transporte nacional.

No obstante, el dirigente aseguró que el Gobierno debe mantener el subsidio al gasoil en RD$125 por galón para los transportistas de pasajeros y carga.

“El subsidio el Gobierno tiene que mantenerlo en 125 pesos para el gasoil que usan los transportistas de pasajeros y de carga de manera urgente”, manifestó.

Además, sostuvo que las autoridades deben buscar alternativas que beneficien también a los consumidores de gasolina y otros combustibles.

“Condenamos que el volumen del gasoil que tiene asignado Fenatrano ha sido reducido de manera discriminatoria y abusiva”, aseveró.

Finalmente, Juan Hubieres afirmó que a las autoridades no les interesa mantener los precios del pasaje para los usuarios y sostuvo que el Gobierno no está colaborando con el sector transporte.

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