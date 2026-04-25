JCE llama a quienes cumplen años en abril a renovar su cédula, pero ciudadanos denuncian fallas en el proceso

A pocos días de terminar abril, la Junta Central Electoral (JCE) difundió un mensaje dirigido a las personas que cumplen años en este mes para que acudan a renovar su cédula de identidad, en el marco del proceso de emisión del nuevo documento. Sin embargo, la convocatoria ha generado múltiples quejas en redes sociales por parte de ciudadanos que aseguran enfrentar dificultades para completar el trámite.

En un video publicado en sus plataformas digitales, la institución invitó a los ciudadanos a aprovechar su mes de cumpleaños para realizar la renovación, destacando que el proceso se desarrolla de manera organizada. Asimismo, recordó que durante el mes de cumpleaños se puede asistir sin cita previa, con algunas excepciones en centros de alta demanda.

No obstante, en los comentarios de la publicación, varios usuarios manifestaron inconformidad, señalando principalmente la falta de turnos disponibles, largas esperas y fallas técnicas en los centros de cedulación.

“¿Y cómo se supone que renueve ahora en mi mes de cumpleaños si llevo días tratando de programar una cita y no hay horarios disponibles?”, comentó una usuaria.

Otro ciudadano expresó: “Se la dan a todos los que no cumplen en abril, pero a los que sí cumplen en abril es un bendito lío… ni siquiera han terminado con los de la mañana y ya están llamando a los de la tarde”

También hubo quejas sobre la organización en los centros: “En mi cumpleaños y hay cientos de otro mes que están ahí… un caos total”, escribió otra usuaria. Mientras que otros señalaron inconvenientes técnicos, como fallas en equipos de captura de huellas, lo que retrasa el proceso.

El actual proceso de renovación de la cédula forma parte de la implementación del nuevo documento de identidad, que busca fortalecer la seguridad, modernizar los servicios y actualizar los datos de los ciudadanos. La JCE ha habilitado centros de expedición en distintos puntos del país, incluyendo plazas comerciales y oficinas regionales.

A pesar de estos esfuerzos, las reacciones evidencian desafíos operativos en la ejecución, especialmente en momentos de alta demanda como el período de renovación por mes de nacimiento.

Hasta el momento, la JCE no se ha referido de manera específica a las quejas expresadas en redes sociales, aunque ha reiterado en ocasiones anteriores su llamado a la población a acudir de manera escalonada y seguir las orientaciones oficiales para evitar aglomeraciones.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más