Cuatro presuntos traficantes de droga fueron detenidos en República Dominicana tras una persecución a una narcolancha con cocaína que había salido de una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, informaron el sábado autoridades.

La operación contó con el respaldo de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump desplegó una poderosa flota en el Caribe para tratar de contener el envío de cocaína a territorio estadounidense.

La ofensiva desencadenó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero, bajo cargos de narcotráfico, en una incursión militar estadounidense en Caracas.

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Al menos 150 personas han muerto en las acciones contra el narcotráfico en el Caribe.

En el más reciente operativo, agente dominicanos apoyados por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) emprendieron "una ardua labor de persecución en contra de una narcolancha que duró poco más de 12 horas", informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante una rueda de prensa.

Los paquetes incautados "pesan 460 kilogramos más o menos", dijo a la AFP Carlos Devers, de la DNCD. La embarcación había salido del departamento colombiano de La Guajira, fronterizo con Venezuela, precisó.

"Durante la interdicción se arrestaron a cuatro venezolanos", indicó DNCD en un comunicado de prensa. República Dominicana, una isla con 10,7 millones de habitantes conocida por sus paradisíacas playas, es un puente usado por narcotraficantes que buscan transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.