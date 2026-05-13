El Ministerio de Interior y Policía dejó claro este miércoles que el ciudadano haitiano Dimitri Eduardo Vorbe no entrará a la República Dominicana, pese a una reciente orden judicial emitida en Estados Unidos que dispone su traslado al país.

A través de sus redes sociales, la cartera informó que Vorbe mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejecutada por la Dirección General de Migración.

La orden del tribunal de Florida

La aclaración del Gobierno dominicano se produce luego de que un tribunal federal del Distrito Sur de Florida aprobara una moción conjunta entre las partes involucradas en el caso de Vorbe.

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La decisión, emitida por el juez federal Darrin P. Gayles, ordena que el ciudadano haitiano sea trasladado hacia la República Dominicana y prohíbe expresamente que sea deportado a Haití o a cualquier otro país.

El fallo acogió el acuerdo alcanzado entre la defensa del peticionario y las autoridades migratorias estadounidenses.

Sin embargo, la posición del Ejecutivo dominicano manifiesta que la resolución judicial extranjera no modifica ni suspende el impedimento administrativo vigente en territorio nacional.

Un nombre en el centro del caso Moïse

El nombre de Dimitri Vorbe ha cobrado relevancia en las últimas semanas en el marco del proceso judicial que se sigue en Miami por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe.

Durante una audiencia celebrada el 29 de abril de 2026, su nombre fue citado en declaraciones bajo juramento, aunque sin que existan conclusiones judiciales establecidas en su contra hasta el momento.

Contexto migratorio

La postura del Gobierno dominicano en el caso Vorbe se produce en medio de un momento de alta sensibilidad en materia migratoria.

Recientemente la República Dominicana suscribió con Estados Unidos un memorando de entendimiento para permitir el ingreso temporal y excepcional de nacionales de terceros países deportados por Washington, sin antecedentes penales y en condición de tránsito, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada "Escudo de las Américas".

Ese acuerdo, no obstante, excluye de manera expresa a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo que dice Interior y Policía

El comunicado del Ministerio de Interior y Policía no dejó margen a interpretaciones: el impedimento de entrada fue emitido por la DNI y ejecutado por Migración, y permanece en plena vigencia.

La institución no hizo referencia a gestiones diplomáticas en curso ni a posibles coordinaciones con las autoridades judiciales estadounidenses.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más