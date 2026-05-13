La jueza Franchesca Potentini, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Elpidio Antonio Acosta, cabo de la Policía Nacional imputado por la muerte involuntaria del teniente coronel retirado Carmelo Polanco.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el sector La Ciénaga. La suspensión de la audiencia fue dispuesta para permitir la realización de una entrevista, mediante cámara Gesell, a un menor de edad vinculado al caso, programada para este lunes.

El imputado fue arrestado en el lugar tras el incidente en el que resultó herido de bala el oficial retirado, quien posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

Lo que dice la acusación

Según la solicitud de medida de coerción presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, encargada del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, el hecho ocurrió el pasado 10 de mayo, alrededor de las 10:20 de la noche, mientras la víctima compartía con familiares en la celebración del cumpleaños de su madre.

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Cómo ocurrió el incidente

De acuerdo con la investigación, una patrulla de la unidad Topo —integrada por el imputado Elpidio Antonio Acosta, el cabo Smerlin Antonio Alcántara Familia, el sargento mayor Brayan Rafael Jerez Hernández y el sargento Juan Lorenzo Rodríguez— realizaba labores de búsqueda de un presunto delincuente en la zona.

Las pesquisas indican que, al pasar frente a la vivienda donde se efectuaba la actividad familiar, se escucharon dos detonaciones desde el vehículo policial, resultando herido el oficial retirado Carmelo Polanco. Los agentes trasladaron a la víctima hacia el Hospital Docente de la Policía Nacional, donde fue intervenido quirúrgicamente y falleció a consecuencia de la herida de arma de fuego.

La versión del imputado y las evidencias

El Ministerio Público indicó que el imputado entregó voluntariamente su arma de reglamento y declaró que el disparo ocurrió mientras manipulaba dicha arma.

Sin embargo, la investigación técnica apunta en una dirección precisa: una inspección en la escena estableció que el disparo salió desde el interior del vehículo policial y atravesó el lado derecho del mismo. Análisis de la Dirección de Área de Policía Científica determinaron además la presencia de residuos de pólvora en el arma asignada al imputado.

El informe balístico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima coincide con los disparos de prueba efectuados con el arma de reglamento ocupada al cabo imputado.

Calificación jurídica

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano. La audiencia para determinar la medida de coerción quedó fijada para el próximo martes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más