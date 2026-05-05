INTEC y LOD Holdings firman alianza para formar talento dominicano en la industria aeroespacial

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la empresa estadounidense LOD Holdings (LODH) formalizaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de capacitar a estudiantes dominicanos de ingenierías y áreas afines en disciplinas aeroespaciales de alta especialización, como parte de los preparativos para el desarrollo de una economía espacial en la República Dominicana.

A través de esta colaboración, los estudiantes recibirán formación directa en áreas críticas como Análisis de Seguridad de Vuelo, Cumplimiento Regulatorio aeroespacial, Meteorología para Lanzamientos y Operaciones de Puerto Espacial, disciplinas clave para el desarrollo de operaciones de lanzamientos comerciales.

La iniciativa busca cerrar la brecha global de talento en un sector que demanda profesionales capaces de gestionar sistemas complejos vinculados a la industria espacial.

Impacto y desarrollo de talento

El acuerdo se articula en tres ejes principales. En primer lugar, contempla capacitación intensiva mediante talleres especializados enfocados en la evaluación de riesgos en operaciones de vuelo espacial. En segundo lugar, establece la integración de herramientas de LOD Holdings en los programas académicos de ingenierías del INTEC. Finalmente, promueve la creación de una base de talento capacitada para apoyar a entidades reguladoras nacionales en temas aeroespaciales.

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La alianza también fomenta la transferencia de conocimientos técnicos bajo estándares internacionales, incluyendo el cumplimiento de controles de exportación técnica ITAR/EAR, lo que garantiza una cooperación segura y de alto nivel.

“Esta alianza reafirma el compromiso del INTEC con la formación de talento dominicano preparado para insertarse en industrias de alta complejidad y valor estratégico. La economía aeroespacial representa una nueva frontera de desarrollo para República Dominicana”, expresó Arturo Del Villar, rector del INTEC.

Por su parte, el director ejecutivo de LOD Holdings, Burton Catledge, afirmó: “Nos entusiasma ver a la República Dominicana convertirse en la puerta de entrada de América Latina al espacio.”

El contexto: el proyecto espacial en Pedernales

La alianza se produce en el contexto del proyecto anunciado por el presidente Luis Abinader durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, en el que informó que el país desarrollará el primer puerto espacial comercial del Caribe en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, en asociación con LOD Holdings.

La iniciativa contempla una inversión privada estimada en más de US$600 millones y busca insertar a la República Dominicana en la economía espacial global, particularmente en el mercado de lanzamientos comerciales de satélites y operaciones orbitales.

El proyecto incluiría plataformas de lanzamiento y aterrizaje, un centro de control, infraestructura energética y sistemas de soporte, además del desarrollo del satélite dominicano QuisqueyaSat, con aplicaciones en monitoreo ambiental y gestión del sargazo.

Desafíos e interrogantes

A pesar del impulso del proyecto, persisten retos importantes. Parte de la inversión anunciada depende de la captación de capital externo, mientras que el país aún no cuenta con una legislación espacial, un marco regulatorio específico para lanzamientos comerciales ni una agencia espacial propia.

Asimismo, LOD Holdings no registra antecedentes de ejecución de proyectos de esta naturaleza, lo que añade un elemento de incertidumbre en torno a la viabilidad del cronograma planteado.

En este escenario, la alianza con el INTEC representa un avance en la formación del capital humano necesario para sostener el proyecto, mientras continúan abiertas las interrogantes sobre financiamiento, regulación e infraestructura.

Sobre las instituciones

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) es una universidad dominicana de educación superior privada de interés público, reconocida por su enfoque en ingeniería, ciencias y negocios, con énfasis en innovación y excelencia académica.

Por su parte, LOD Holdings es una firma estadounidense especializada en soluciones para la industria espacial, incluyendo análisis de seguridad, cumplimiento regulatorio y gestión operativa de puertos espaciales y lanzamientos comerciales.

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Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más