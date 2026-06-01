El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) expresó profundo pesar por el fallecimiento del médico cardiólogo Bernardo Defilló, ocurrido el 29 de mayo, y rindió homenaje a una trayectoria marcada por la medicina, la docencia universitaria, la gestión sanitaria y el servicio al país.

Vinculado al INTEC desde 1973, Defilló formó parte de la etapa precursora de la universidad, cuando la institución funcionaba en el Colegio Dominicano de La Salle. También fue miembro de la Junta de Regentes, entonces denominada Consejo Superior, hasta 1976.

Desde esos primeros años, acompañó el desarrollo de un proyecto académico concebido para aportar al país desde la excelencia, el rigor científico y el compromiso social. Es considerado una figura clave dentro del grupo de docentes fundadores de la carrera de Medicina del INTEC.

Docente y formador de generaciones

Además de su participación en los órganos superiores de gobierno institucional, Defilló estuvo vinculado al quehacer académico del INTEC como docente, contribuyendo a la formación de profesionales de la salud desde una visión científica, humanista y orientada al servicio.

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Doctor Bernardo Defilló, precursor de la academia médica y referente nacional de la salud.

Su legado trasciende la historia institucional de la universidad. Reconocido como pionero de la medicina interna y la cardiología en la República Dominicana, desarrolló una carrera marcada por el ejercicio clínico, la enseñanza médica, la investigación, la producción intelectual y la participación en procesos fundamentales para el fortalecimiento del sistema nacional de salud.

Participación en el 50 aniversario del INTEC

En 2022, Defilló participó en los actos conmemorativos del 50 aniversario de fundación del INTEC, durante un panel organizado para recordar las cinco décadas de la firma del acta constitutiva de la universidad.

El encuentro fue presidido por miembros fundadores del INTEC y moderado por el entonces rector, el fenecido Julio Sánchez Maríñez. Junto a Ramón Flores, Miguel Ángel Heredia Bonetti, Manuel Cocco y José Joaquín Puello Herrera, Defilló compartió recuerdos sobre los retos de los inicios de la institución.

“Puello y yo éramos moneditas de valor, pues veíamos a todos los políticos de este país, a Balaguer y a todos los militares… Decidimos hacer cursos en el Colegio Dominicano de La Salle y esos recursos venían directo a los fondos de INTEC. Nunca cobramos un centavo de las cosas de INTEC”, recordó entonces el galeno, al narrar con su estilo cercano las vivencias y sacrificios de los fundadores.

Primer superintendente de Salud del país

A lo largo de su trayectoria médica, Bernardo Defilló ocupó responsabilidades relevantes en el ámbito sanitario y de la seguridad social, incluyendo su servicio como primer superintendente de Salud del país.

Su nombre quedó asociado a una generación de médicos y académicos que impulsaron la modernización de la educación médica, el desarrollo de especialidades clínicas y la articulación de políticas públicas en salud.

Un legado de conocimiento y servicio

Para el INTEC, la partida del doctor Bernardo Defilló representa la despedida de un precursor de la universidad y de una figura cuya vida profesional encarnó la unión entre conocimiento, ética y responsabilidad pública.

La institución destacó que su contribución a la academia, a la medicina y a la institucionalidad sanitaria dominicana constituye un legado de alto valor para las presentes y futuras generaciones.

El INTEC extendió sus condolencias a sus familiares, colegas, estudiantes, pacientes y allegados, y honró la memoria de un maestro de la medicina dominicana que puso su saber al servicio de la vida, la educación y el país.

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