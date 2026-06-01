Con una inversión de RD$ 156 millones, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), anunció la continuidad del proyecto de Intersecciones Accesibles, para completar un total de 65 esquinas de alto tránsito intervenidas en el Gran Santo Domingo.

La nueva etapa del proyecto ampliará el circuito iniciado en 2023 con la incorporación de 43 nuevas esquinas accesibles, integrándose a los 22 espacios readecuados.

“Cada intersección representa una mejora concreta en la movilidad digna, la seguridad y la autonomía de las personas, reduciendo barreras y ampliando oportunidades”, resaltó Lawrence Hazoury, presidente de la Junta de Directores de APAP al anunciar la continuidad del proyecto.

De su lado, Carolina Mejía valoró la alianza público-privada como una vía para avanzar hacia una ciudad más accesible.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Este proyecto se ha convertido en un referente de accesibilidad urbana, y en una evidencia tangible del valor de las alianzas público-privadas en el proceso de transformación de nuestras ciudades. Estas intervenciones fortalecen nuestro compromiso con el avance hacia un Santo Domingo más inclusivo”, sostuvo la alcaldesa del Distrito Nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más