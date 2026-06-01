El Tribunal Colegiado de Montecristi condenó a 20 años de prisión a una mujer hallada culpable de provocar la muerte de su pareja sentimental durante un hecho ocurrido en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

La condenada, Yafreisy Pimentel Santos, fue encontrada responsable de la muerte de Víctor Alfonso Then Acosta, quien falleció tras ser atacado con un arma blanca mientras ambos se encontraban en la vivienda donde convivían, ubicada en el sector Santa Lucía.

Ministerio Público presentó pruebas contundentes

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que la procesada atacó a la víctima con un cuchillo en horas de la madrugada del 29 de abril de 2024, causándole heridas que le provocaron la muerte.

La investigación estuvo a cargo del procurador fiscal Francis Peña Sabes y de la fiscalizadora del municipio Las Matas de Santa Cruz, María V. Taveras, quienes reunieron los elementos probatorios que sustentaron la acusación.

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Las procuradoras fiscales Yelissa Cabrera e Ybelca Castillo encabezaron la litigación durante la audiencia, presentando pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron establecer la responsabilidad penal de la acusada.

Condena deberá cumplirse en la cárcel pública de Montecristi

La sentencia fue emitida por los jueces Mercedes Reyes, Ranciel Castillo y Ana Virginia Rodríguez, quienes determinaron que Pimentel Santos violó los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario.

Tras el fallo condenatorio, el tribunal ordenó que la mujer cumpla la pena de 20 años de prisión en la cárcel pública San Fernando de Montecristi.

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