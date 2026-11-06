La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, advirtió que la violencia contra las mujeres comienza a manifestarse a edades cada vez más tempranas, incluso durante el noviazgo y la adolescencia, al expresar preocupación por los casos de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en República Dominicana.

La funcionaria señaló que el Ministerio de la Mujer ha dado seguimiento durante este año a varios casos de niñas y adolescentes asesinadas por feminicidio. Al referirse a uno de los hechos recientes, indicó que la última víctima tenía 14 años.

"Estamos viendo que la violencia empieza a ejercerse cada vez más temprano, desde el noviazgo y desde la adolescencia. Nos da muy duro el hecho de que esto esté pasando", manifestó Reyes al ser consultada sobre las acciones educativas para prevenir estas conductas desde la formación de niños y adolescentes.

Ante esta situación, explicó que la institución ha fortalecido las intervenciones dirigidas a adolescentes mediante charlas de sensibilización en centros educativos públicos y privados.

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Reyes informó que durante noviembre se desarrollarán jornadas en escuelas públicas y colegios para abordar la prevención de la violencia con adolescentes.

La ministra también destacó el trabajo del Consejo Asesor de Adolescentes, que funciona junto a la Fundación Plan International y está integrado por niñas y adolescentes que participan en el apoyo al diseño de las políticas públicas del Ministerio de la Mujer.

Como parte de las iniciativas dirigidas a esta población, anunció que el próximo 23 de noviembre será inaugurado un Centro de Adolescentes en San Juan, con el apoyo de la Federación Coreana.

Según explicó, el espacio estará orientado a promover el desarrollo integral y los derechos de las adolescentes y los adolescentes.

La funcionaria agregó que la discusión del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes representa una oportunidad para profundizar las políticas de prevención, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).