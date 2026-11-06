Empresarios españoles destacaron las condiciones económicas de República Dominicana para atraer inversiones, durante un encuentro empresarial encabezado por el presidente Luis Abinader en Madrid, en el marco de la Semana Dominicana en España (SEDE).

En la actividad, representantes del sector empresarial valoraron la estabilidad económica, la seguridad jurídica y las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado dominicano, particularmente en turismo, industria y zonas francas.

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), atribuyó el crecimiento de esos sectores a las condiciones promovidas por el Gobierno dominicano y al liderazgo del presidente Abinader.

Por su parte, el empresario español Víctor Moro, quien tiene más de 30 años de trayectoria empresarial en República Dominicana, destacó la disponibilidad de profesionales y las condiciones para desarrollar negocios y generar empleos.

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Moro señaló que todos los empleados de su empresa, Vima Food, son dominicanos y consideró que las nuevas generaciones han contribuido a mantener la continuidad de las empresas establecidas en el país.

España figura entre los principales inversionistas extranjeros

Durante el encuentro, Abinader informó que España ocupa el tercer lugar entre los mayores inversionistas extranjeros en República Dominicana, con un acumulado de US$5,328 millones entre 2010 y 2025.

El mandatario sostuvo que el Gobierno ha trabajado en el fortalecimiento de la economía, la modernización de las infraestructuras y la mejora de las condiciones para hacer negocios.

También mencionó oportunidades de inversión en turismo, logística, energías renovables, tecnología, industria y servicios.

Abinader planteó que la relación económica entre ambos países debe facilitar no solo la llegada de empresas españolas al mercado dominicano, sino también la expansión de compañías nacionales hacia España y otros mercados europeos.

Economía dominicana creció 4.6 % entre enero y septiembre

Durante la actividad, el canciller Víctor -Ito- Bisonó afirmó que la economía dominicana creció un 4.6 % entre enero y septiembre de 2026, impulsada por sectores como construcción, zonas francas, turismo y servicios.

El funcionario sostuvo que ese comportamiento refleja las oportunidades de inversión y la participación del sector privado en la actividad económica.

Bisonó también señaló la ubicación geográfica del país, su conectividad y su infraestructura logística como factores que favorecen su posicionamiento como punto de conexión entre Europa, el Caribe y América.

En tanto, Manuel García Arévalo, presidente honorífico de la Semana Dominicana en España, consideró que República Dominicana ofrece condiciones para ampliar los negocios entre ambos mercados.

El desayuno empresarial incluyó un conversatorio con los empresarios Enrique García, de Cementos Progreso; Antonio Huertas, de Mapfre; la empresaria dominicana Elena Viyella y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Los participantes abordaron las oportunidades de inversión y el desarrollo de las relaciones comerciales entre República Dominicana y España.

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