Usuarios de la compañía telefónica Claro Dominicana reportaron este viernes problemas e intermitencias en el servicio de internet, según publicaciones realizadas en redes sociales.

Las quejas hacen referencia a dificultades para conectarse y navegar, aunque hasta el momento no se ha precisado el alcance de la interrupción ni las zonas del país donde se presentan mayores inconvenientes.

Informaciones preliminares apuntan a un posible corte de fibra óptica como origen de las fallas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la empresa, por lo que se desconoce la causa de la interrupción.

Hasta el momento, no se dispone de una explicación oficial de Claro sobre el incidente ni de información confirmada sobre el tiempo estimado para el restablecimiento de la normalidad del servicio.

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Antecedentes de interrupciones en los servicios de Claro

No es la primera vez que Claro Dominicana enfrenta interrupciones relacionadas con daños en su infraestructura de fibra óptica.

En julio de 2025, la compañía informó sobre dos cortes simultáneos en su red, uno provocado por una retroexcavadora de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega), en el tramo carretero La Vega-Bonao, y otro atribuido a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en Villa Las Matas, Cotuí.

Los daños afectaron tanto la red principal como el sistema de respaldo de la empresa, ocasionando intermitencias y lentitud en los servicios de internet fijo, internet móvil y telefonía. La compañía informó posteriormente que había restablecido los servicios afectados.

En diciembre de ese mismo año, Claro comunicó que había experimentado otros dos cortes de fibra óptica, uno de los cuales afectó su sistema de respaldo y provocó lentitud e intermitencia en los servicios de internet fijo y móvil en distintas zonas del país.

Anteriormente, en agosto de 2024, excavaciones realizadas por contratistas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel provocaron daños en cables de fibra óptica en Bonao, dejando fuera de servicio a más de 8,000 clientes durante casi seis horas.

También en julio de 2024, trabajos de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en la autopista Duarte ocasionaron daños en la infraestructura de fibra óptica, generando interrupciones en sectores como Los Alcarrizos y Bonao.

Otro episodio ocurrió en marzo de 2019, cuando trabajos de contratistas del Ministerio de Obras Públicas provocaron dos cortes simultáneos en los tramos Navarrete-Puerto Plata y Puerto Plata-Nagua. El incidente afectó a millones de usuarios y el servicio fue restablecido en una hora y 49 minutos.

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