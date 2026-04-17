El Gabinete de Política Social encabezó jornadas de intervención en las provincias María Trinidad Sánchez y Santiago, afectadas por las lluvias, donde coordinó la entrega de alimentos y medicamentos, así como acciones conjuntas con autoridades y organismos de respuesta.

María Trinidad Sánchez

La institución se incorporó a la mesa de articulación de respuesta tras las precipitaciones que afectaron la provincia María Trinidad Sánchez, con el objetivo de asistir a las familias impactadas.

El encuentro fue encabezado por la coordinadora de la entidad, Geanilda Vásquez, quien explicó que el Gobierno ejecuta un plan de intervención por fases en las zonas afectadas, que incluye asistencia inmediata y acciones de reubicación y recuperación de viviendas.

“Se trabaja en soluciones que permitan intervenir de manera definitiva en zonas vulnerables”, indicó.

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La mesa de trabajo estuvo integrada por la gobernadora provincial, María López Polanco, y el alcalde de Río San Juan, Lenin Melo, además de representantes locales. En el encuentro se establecieron medidas para la atención de las comunidades.

La entidad informó que en una primera etapa se realizó la entrega de raciones alimenticias a los hogares afectados. Asimismo, indicó que en una fase posterior se trabajará en la planificación de la reconstrucción de viviendas dañadas.

En la reunión participaron miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y el Cuerpo de Bomberos, así como la Policía Nacional, el Ayuntamiento de Río San Juan, dirigentes comunitarios y representantes de juntas de vecinos.

Santiago

En el municipio de Baitoa, provincia Santiago, el Gabinete de Política Social desarrolló una jornada de asistencia encabezada por el director de Salud de la institución, Guillermo Moringlane, en representación de la coordinadora Geanilda Vásquez, en coordinación con la Fundación El Buen Samaritano.

Durante el operativo se suministraron medicamentos en centros de atención primaria, incluido el hospital municipal, y se entregaron raciones alimenticias a organizaciones comunitarias.

Moringlane indicó que estas acciones forman parte de las medidas adoptadas ante los efectos de las lluvias.