Un video que muestra un incendio en el kilómetro 5 de la provincia de San Cristóbal se viralizó en las últimas horas a través de redes sociales y fue reproducido por varios medios digitales y televisivos, generando alarma entre la ciudadanía y asociando el hecho a la empresa de transporte Caribe Tours. Sin embargo, la compañía salió al paso con un comunicado oficial para desmentir categóricamente la información.

Según el texto emitido por la empresa, el video que circula no es actual: corresponde a un incendio ocurrido hace cuatro años y que no guarda relación alguna con sus instalaciones ni con sus operaciones presentes.

Uno de los elementos que más contribuyó a la confusión fue la presencia de vehículos visibles con la marca de Caribe Tours en las imágenes del siniestro. La empresa aclaró que esas unidades eran vehículos en condición de chatarra, adquiridos por el propietario del solar donde se registró el incendio original, y que en ningún momento formaron parte de su flota ni de su patrimonio.

"Reiteramos que nuestras operaciones se desarrollan con total normalidad y que no se ha registrado ningún incidente de esta naturaleza", señala el comunicado.

Un patrón que se repite: el daño antes de la verificación

Este caso ilustra un fenómeno cada vez más frecuente en el ecosistema informativo dominicano: la circulación acelerada de contenido descontextualizado que causa daño reputacional antes de que cualquier instancia pueda verificar su veracidad.

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El video, al no tener marca de tiempo visible ni referencia geográfica precisa, fue tomado como evidencia de un hecho reciente por usuarios y, lamentablemente, también por algunos medios de comunicación que lo reprodujeron sin la debida comprobación.

El impacto de este tipo de desinformación no es menor. Para una empresa, la asociación pública con un incendio —con las connotaciones de negligencia, riesgo o irregularidad que eso implica— puede traducirse en pérdida de clientes, afectación de contratos y deterioro de la confianza institucional, todo ello basado en imágenes que no corresponden a la realidad presente.

Cómo no ser parte de la cadena de desinformación: guía práctica

Ante la proliferación de videos, fotos y noticias falsas o descontextualizadas en redes sociales, Acento.com.do recuerda a la ciudadanía estos pasos esenciales antes de compartir cualquier contenido:

1. Verifica la fecha antes de compartir. Muchos videos virales no tienen fecha visible. Antes de asumir que algo es reciente, busca el nombre del lugar o el evento en Google con filtro de fechas. Herramientas como InVID permiten rastrear el origen de un video.

2. Busca la fuente original. ¿Quién publicó el video primero? ¿Es una cuenta verificada, un medio reconocido o un perfil anónimo? La cadena de origen importa tanto como el contenido. Por eso aumenta la confianza entre la lectoría en medios como Acento.com.do

3. Consulta medios de referencia. Si el hecho fuera real y reciente, los medios serios lo estarían cubriendo. La ausencia de cobertura periodística verificada es una señal de alerta.

4. Usa la búsqueda inversa de imágenes. Google Images y TinEye permiten subir una captura de pantalla del video o imagen para ver si ya fue publicada antes, en otro contexto o en otra fecha.

5. Cuidado con los titulares que generan pánico o indignación inmediata. La desinformación apela a las emociones. Si un contenido te genera una reacción muy intensa de miedo, rabia o urgencia, es momento de hacer una pausa y verificar.

6. No compartas "por si acaso". Compartir información no verificada, aunque sea con buena intención, amplifica el daño. El principio básico es: si no puedes confirmar que es verdad, no lo difundas.

7. Reporta el contenido falso. Las principales plataformas —Facebook, Instagram, TikTok, X— tienen mecanismos para reportar desinformación. Usarlos es un acto de responsabilidad ciudadana.

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