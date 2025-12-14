La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) anunció para este domingo una Vigilia Negra como expresión de duelo, indignación y resistencia cívica frente a lo que ha sido calificado como el fraude y desfalco más grave de la historia del sistema de salud dominicano, cometido en perjuicio directo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y, por ende, de millones de dominicanos.

La protesta iniciará a las 5:00 de la tarde frente al Palacio de Justicia, y se mantendrá de manera sostenida como un acto de presión social legítima contra la impunidad, la corrupción estructural y el uso perverso de los recursos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud.

El director de la fundación, Máximo Calzado Reyes, sostuvo en nota de prensa que lo ocurrido en el Senasa no puede ser tratado como un simple caso administrativo o financiero, sino como un crimen de extrema gravedad, cuyas consecuencias humanas se traducen en tratamientos negados, medicamentos no suministrados y vidas perdidas y otras colocadas en riesgo.

"Cuando se roba el dinero de la salud, se roba vida, se roba dignidad y se atenta contra la esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho", afirmó el directivo.

La Fundación Justicia y Transparencia exigió la aplicación de todo el peso de la ley contra las personas físicas, empresas, clínicas, centros médicos, farmacias y cualquier estructura que haya participado o se haya beneficiado del entramado fraudulento.

Asimismo, solicitó que el país sea declarado de luto nacional, en reconocimiento al daño social profundo causado al sistema de salud pública.

Durante la jornada de protesta, la FJT exigirá al juez Rigoberto Sena y al Ministerio Público el NO acuerdos de impunidad y la imposición de prisión preventiva contra todos los imputados, atendiendo a la gravedad de los hechos y al impacto colectivo del delito, el cual ha sido calificado como un crimen de lesa humanidad al afectar de manera masiva el derecho a la salud del pueblo dominicano.

