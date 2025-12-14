El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, solicitó al Ministerio Público aplicar la Ley de Extinción de Dominio en el caso Senasa, para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano y evitar que algunos culpables negocien devolución de dinero a cambio de impunidad.

Taveras Guzmán dijo en un video colgado en sus redes sociales que las negociaciones con cualquier acusado del caso Senasa puede y debe hacerse sobre la cantidad de años a pagar en prisión, y no de libertad por devolución de dinero robado.

"Toda persona o empresa que se enriqueció robando la salud del pueblo debe pagar con el patrimonio ilegítimo y con cárcel. La negociación no puede basarse en devolver lo robado y dejar al responsable en libertad como si nada pasó", dijo Taveras Guzmán.

Según el senador, la nueva Ley de Extinción de Dominio, de la que él es autor , cuenta con mecanismos para garantizar que los condenados entreguen todos los beneficios económicos no justificados desde su relación con Senasa hasta la fecha.

Cinco razones para aplicar la Ley de Extinción de Dominio al caso Senasa

El senador Antonio Taveras Guzmán, autor de la Ley de Extinción de Dominio en República Dominicana (Ley 340-22), explicó que la aplicación de esta nueva normativa por las siguientes cinco razones:

Es un proceso paralelo al proceso penal. No lo afecta.

El resultado es más rápido, y evita tener que agotar un proceso de varios años para tener resultado. En menos de un año se recupera parte de los recursos robados.

La ley es ideal para quitar bienes ilícitos, y ya el Ministerio Público ha identificado parte del movimiento de dinero vinculado al caso de corrupción.

⁠Basta con que el origen ilícito de asocie a los hechos ilícitos de la ley para afectar los bienes mientras se discute la responsabilidad penal.

La Procuraduría está obligada a investigar por extinción de dominio, cuando haya información de hechos ilícitos y uso de bienes provenientes de esos ilícitos que haya sido detectado en una investigación penal o haya sido reportar una denuncia

